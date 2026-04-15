Especialista aponta erros graves de arbitragem em jogo do Vasco: 'Vergonha'

A derrota do Vasco por 2 a 1, de virada, para o Audax Italiano, pela Sul-Americana, foi marcada pela expulsão de dois jogadores do Cruz-Maltino. A expulsão do jovem JP, após receber dois cartões amarelos em sequeência, foi a mais polêmica. O meio-campista que havia "se livrado" de uma expulsão, pouco tempo depois foi expulso por um lance onde sequer cometeu a falta.

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O especialista em arbitragem, Paulo Caravina, analisou os lances que geraram os cartões amarelos à JP.

— Sobre o segundo amarelo do JP, não cabe discussão. Ele recebe um pisão e o árbitro marca a falta dele, pô. Sabe que por que isso aqui aconteceu? Porque como o defensor do Vasco não fez cena ao ser pisado, o árbitro vê a bola sendo cortada pelo atacante do Audax e percebe que a canela do JP atinge a canela do seu adversário, que cai fazendo um escândalo, por isso acaba enganando o árbitro — argumentou.

— Quando vamos avaliar os elementos para definir se aqui existe um jogo brusco grave, perna esticada, o peso do JP é jogado em cima do tornozelo ali do seu adversário, atingindo com as travas da chuteira acima do pé do seu adversário, ou seja, é um lance que preenche todos os requisitos de jogo brusco grave e jogo brusco grave é vermelho — concluiu Paulo Caravina.

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Renato Gaúcho critica Conmebol após derrota do Vasco: 'Vai gritar hoje?'

Após a derrota, Renato Gaúcho fez duras críticas à arbitragem do uruguaio Hernán Heras e à Conmebol. O técnico não poupou críticas à entidade e cobrou maior rigor na avaliação dos árbitros escalados para a competição, além de comparar a situação com a possível punição que pode sofrer após não ter viajado com o elenco para o duelo contra o Barracas Central, na estreia do Vasco na Sul-Americana.

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— Não viajei e fui muito criticado. Será que a Conmebol vai gritar hoje? A Conmebol tem que se preocupar com quem apita os jogos, não com quem está na beira do gramado — disparou o treinador.