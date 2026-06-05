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Primeiro reforço do Vasco na janela de meio do ano já tem data para se apresentar

O lateral Paulinho, destaque do América-MG na Série B, se apresenta no dia 22 de junho

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/06/2026
16:59
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Destaque do América-MG, Paulinho vai reforçar a lateral do Vasco (Foto: Reprodução)
imagem cameraDestaque do América-MG, Paulinho vai reforçar a lateral do Vasco (Foto: Reprodução)
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O lateral-esquerdo Paulinho, primeiro reforço do Vasco para a janela de transferências do meio do ano, já tem data definida para se apresentar ao clube. O jogador, que pertence ao América-MG, foi liberado pelo clube mineiro antes do término de seu contrato e se juntará ao elenco cruz-maltino no dia 22 de junho, quando os atletas retornam das férias após a pausa no calendário.

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➡️ Vasco vai ao mercado com pouco para investir, mas com peças-chave na mira

Aos 21 anos, Paulinho assinou um pré-contrato com o Vasco após se destacar pelo América-MG na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o lateral soma 22 partidas, com três gols marcados e uma assistência, números que chamaram a atenção da diretoria vascaína durante o processo de monitoramento do mercado.

Paulinho é o primeiro reforço do Vasco para janela do meio do ano (Foto: Reprodução)
Paulinho é o primeiro reforço do Vasco para janela do meio do ano (Foto: Reprodução)

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Apesar de ter características ofensivas e já ter atuado como ala em alguns esquemas táticos, o jogador também se destaca pela boa estatura e pelo potencial de evolução na fase defensiva. Outro ponto forte é a qualidade nas bolas paradas, sendo frequentemente utilizado em cobranças de faltas, escanteios e até pênaltis.

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A chegada de Paulinho aumenta a disputa por uma vaga na lateral esquerda do Vasco. Atualmente, Cuiabano aparece como titular da posição, apesar dos problemas físicos enfrentados ao longo da temporada. Emprestado pelo Nottingham Forest até o fim de 2026, o jogador possui opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 64 milhões na cotação atual. Já Lucas Piton vive um momento de baixa no clube e foi um dos alvos das cobranças da torcida nos recentes protestos. Além deles, o jovem Avellar, revelado pelas categorias de base, vem recebendo oportunidades e aproveitando os minutos em campo para ganhar espaço no elenco profissional.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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