O lateral-esquerdo Paulinho, primeiro reforço do Vasco para a janela de transferências do meio do ano, já tem data definida para se apresentar ao clube. O jogador, que pertence ao América-MG, foi liberado pelo clube mineiro antes do término de seu contrato e se juntará ao elenco cruz-maltino no dia 22 de junho, quando os atletas retornam das férias após a pausa no calendário.

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Aos 21 anos, Paulinho assinou um pré-contrato com o Vasco após se destacar pelo América-MG na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o lateral soma 22 partidas, com três gols marcados e uma assistência, números que chamaram a atenção da diretoria vascaína durante o processo de monitoramento do mercado.

Paulinho é o primeiro reforço do Vasco para janela do meio do ano (Foto: Reprodução)

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Apesar de ter características ofensivas e já ter atuado como ala em alguns esquemas táticos, o jogador também se destaca pela boa estatura e pelo potencial de evolução na fase defensiva. Outro ponto forte é a qualidade nas bolas paradas, sendo frequentemente utilizado em cobranças de faltas, escanteios e até pênaltis.

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A chegada de Paulinho aumenta a disputa por uma vaga na lateral esquerda do Vasco. Atualmente, Cuiabano aparece como titular da posição, apesar dos problemas físicos enfrentados ao longo da temporada. Emprestado pelo Nottingham Forest até o fim de 2026, o jogador possui opção de compra fixada em cerca de 10 milhões de euros, valor que gira em torno de R$ 64 milhões na cotação atual. Já Lucas Piton vive um momento de baixa no clube e foi um dos alvos das cobranças da torcida nos recentes protestos. Além deles, o jovem Avellar, revelado pelas categorias de base, vem recebendo oportunidades e aproveitando os minutos em campo para ganhar espaço no elenco profissional.

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