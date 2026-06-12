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Vasco tem quatro jogadores aptos a assinar pré-contrato a partir de julho

Atletas com vínculo até dezembro já podem negociar o futuro no próximo mês

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 17:30
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Hugo Moura comemora gol marcado contra o Athletico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Hugo Moura comemora gol marcado contra o Athletico-PR (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A partir de julho, quatro jogadores do elenco do Vasco estarão legalmente aptos a assinar pré-contrato com outras equipes, já que seus vínculos com o clube se encerram em 31 de dezembro de 2026. Pelas regras da Fifa, atletas que entram nos últimos seis meses de contrato podem negociar livremente com outros clubes e definir seu futuro sem custos de transferência ao término do vínculo atual.

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    Entre os nomes que vivem essa situação, alguns já têm futuro praticamente definido, enquanto outros ainda aguardam uma posição da diretoria vascaína.

    Daniel Fuzato (Goleiro)

    Reserva imediato de Léo Jardim, o goleiro Daniel Fuzato não conseguiu aproveitar as oportunidades que recebeu ao longo da temporada. Sem espaço para assumir a titularidade e sem negociações para uma renovação, a tendência é que o arqueiro deixe o Vasco ao final do contrato.

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    Daniel Fuzato em treino do Vasco no Chile antes de partida da Sul-Americana (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

    Pablo (Goleiro)

    Cria das categorias de base do clube, Pablo ocupa atualmente a posição de terceiro goleiro do elenco profissional. Sem perspectivas de maior utilização e fora dos planos para o futuro, o jogador também não deve ter seu vínculo renovado.

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    Tchê Tchê (Volante)

    A situação de Tchê Tchê é uma das mais delicadas. O volante já esteve próximo de deixar o clube em outras oportunidades e ainda existe a possibilidade de uma saída nesta janela de transferências. Caso permaneça até dezembro, a renovação é considerada improvável.

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    Tchê Tchê - Vasco
    Tchê Tchê comemora gol marcado pelo Vasco contra o Coritiba (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    Hugo Moura (Volante)

    Dos quatro jogadores em fim de contrato, Hugo Moura é quem possui maiores chances de continuar em São Januário. Apesar disso, os representantes do volante ainda não foram procurados pela diretoria para discutir uma possível renovação. O futuro do atleta segue indefinido, mas sua permanência não está descartada.

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