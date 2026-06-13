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Vasco aposta em pausa da Copa do Mundo para recuperar Brenner

Atacante recebe apoio da comissão técnica e do elenco para recuperar confiança

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 10:00
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Brenner abriu o placar para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Brenner abriu o placar para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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A pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo surge como uma oportunidade importante para Brenner tentar dar a volta por cima no Vasco. Contratado no início da temporada junto à Udinese, da Itália, o atacante ainda não conseguiu se firmar com a camisa cruz-maltina e vive um momento de baixa em São Januário.

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    • Para contar com o jogador, o Vasco investiu cerca de cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 25 milhões), em uma negociação parcelada. No entanto, o desempenho dentro de campo ainda está longe do esperado pela torcida e pela diretoria.

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    Ao longo da temporada, Brenner acumulou chances desperdiçadas e também ficou marcado por dois pênaltis perdidos: um na semifinal do Campeonato Carioca, diante do Fluminense, e outro na Copa Sul-Americana, contra o Barracas Central.

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    Mesmo assim, o clube não trabalha com a possibilidade de negociar o atacante neste momento. A aposta segue sendo na recuperação do jogador, que em 2026 soma 24 partidas pelo Vasco, com três gols marcados e uma assistência.

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    O técnico Renato Gaúcho já reconheceu publicamente a fase difícil vivida pelo camisa 20, mas deixou claro que confia em uma reação do atleta. Após a derrota para o Atlético-MG, último compromisso antes da paralisação, o treinador reforçou seu apoio ao atacante.

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    - A gente precisa recuperar ele. É um bom garoto, que trabalha bastante e não chegou ao grupo do Vasco por acaso - afirmou Renato.

    Dentro do elenco, Brenner também encontra respaldo. Um dos líderes da equipe, o goleiro Léo Jardim fez questão de defender o companheiro após o confronto contra o Barracas Central, quando o atacante desperdiçou um pênalti.

    - O Brenner é um cara de quem todo mundo gosta muito no grupo. É muito querido por todos, e a gente sabe que as coisas vão melhorar para ele - disse o goleiro.

    Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)
    Brenner comemora o gol do Vasco na vitória por 2 a 0 no Campeonato Carioca de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    Com o calendário interrompido, Brenner terá um período valioso para trabalhar, recuperar a confiança e ir em busca de um recomeço no Gigante da Colina.

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