Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela 1ª vez na história
Equipe colombiana disputa os playoffs após ser eliminado da Libertadores
Independiente Medellín e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), em partida válida pelo primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana. O duelo será o primeiro jogo oficial entre as equipes, que só se enfrentaram duas vezes na história, ambas em amistosos. Relembre:
Vasco 6 x 1 Independiente Medellín - Amistoso em 25/07/1954
Vasco 1 x 1 Independiente Medellín - Amistoso em 14/02/1960
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Independiente Medellín se reforça antes de duelo contra o Vasco
O Independiente Medellín aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para reorganizar o elenco após a eliminação da Copa Libertadores. A comissão técnica trabalhou com o grupo completo durante as semanas sem jogos oficiais. Além disso, o clube colombiano buscou reforços, sendo quatro jogadores novos, dois estrangeiros, o zagueiro uruguaio Joaquín Varela, de 28 anos e o meia argentino Agustín Martegani, de 25. Os colombianos Carlos Lucumí, atacante de 26 anos e o ponta Juan Córdoba, de 23 anos e o nome de maior impacto na janela de transferências, também chegaram para reforçar a equipe.
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Prováveis escalações
Provável escalação do Independiente Medellín
Eder Chaux; Leyser Chaverra, Jose Ortiz, Londoño e Fabra; Didier Moreno, Loboa e Perlaza; Francisco Chaverra, Yony González e Fydriszewski.
➡️ Reforço do Vasco viaja com time para duelo da Sul-Americana; veja relacionados
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez, Adson e Spinelli (David).
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