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Informações de ingressos para Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Times se enfrentaram na semifinal no ano passado

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 19:49
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Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Fluminense abriu nesta quarta-feira (22), às 10h, os check-ins de sócios para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, no fluminense.futebolcard.com. O clássico será disputado no dia 5 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

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A venda para o público geral começa no domingo (26), também às 10h, no futebolcard.com. Não haverá comercialização de ingressos nas bilheterias, e todo o processo será feito de forma on-line. Para esta partida, os convidados já contratados pelos sócios terão o mesmo desconto do titular. O acesso ao Maracanã será feito obrigatoriamente por biometria facial em todos os setores.

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Check-ins e vendas

Quarta-feira (22), às 10h

  1. Arquiba 100%
  2. Arquiba Família
  3. Maraca+
  4. Maraca+ Família
  5. Pacote Futebol

Quinta-feira (23), às 18h

  • Arquiba 75%
  • Pacote Jogos
  • Sub-12

Sexta-feira (24)

  • Arquiba Raiz: 10h
  • Guerreiro: 12h

Sábado (25), às 10h

  • Sócios do Vasco

Domingo (26), às 10h

  • Público geral
  • Resgate de gratuidades
  • Torcidas do Fluminense e do Vasco

As vendas pela internet serão encerradas ao fim do primeiro tempo da partida.

Valores dos ingressos

Setor Sul — torcida do Fluminense

CategoriaValor

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

R$ 0

Arquiba 75%, Pacote Jogos e Arquiba Raiz

R$ 30

Sub-12

R$ 48

Guerreiro Toda Terra

R$ 72

Guerreiro

R$ 96

Inteira

R$ 120

Meia-entrada

R$ 60

Leste Inferior — torcida mista

CategoriaValor

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

R$ 0

Arquiba 75% e Pacote Jogos

R$ 40

Arquiba Raiz e Sub-12

R$ 64

Guerreiro Toda Terra

R$ 96

Guerreiro

R$ 128

Inteira

R$ 160

Meia-entrada

R$ 80

Sócio do Vasco

R$ 60

Leste Superior — torcida mista

CategoriaValor

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

R$ 0

Arquiba 75% e Pacote Jogos

R$ 35

Arquiba Raiz e Sub-12

R$ 56

Guerreiro Toda Terra

R$ 84

Guerreiro

R$ 112

Inteira

R$ 140

Meia-entrada

R$ 70

Sócio do Vasco

R$ 56

Setor Oeste — torcida mista

CategoriaValor

Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol

R$ 0

Arquiba 75% e Pacote Jogos

R$ 50

Arquiba Raiz e Sub-12

R$ 80

Guerreiro Toda Terra

R$ 120

Guerreiro

R$ 160

Inteira

R$ 200

Meia-entrada

R$ 100

Sócio do Vasco

R$ 80

Maracanã Mais — torcida mista

O setor oferece serviço de buffet e bebidas não alcoólicas.

CategoriaValor

Maraca+ e Maraca+ Família

R$ 0

Demais planos de sócio

R$ 700

Inteira

R$ 700

Meia-entrada

R$ 387,50

Setor Norte — torcida do Vasco

  • Inteira: R$ 120
  • Meia-entrada: R$ 60
  • Sócio do Vasco: R$ 48

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Biometria facial obrigatória

Todos os torcedores precisarão ter o cadastro facial concluído antes de fazer o check-in ou comprar o ingresso. O reconhecimento facial será a única forma de entrada no estádio. Nas compras on-line, será necessário cadastrar o portador de cada ingresso. O CPF também será obrigatório para entradas inteiras, meias e gratuidades. Sócios dos planos Arquiba Família e Maraca+ Família precisam cadastrar previamente seus convidados no Portal do Sócio. É possível registrar até cinco nomes e comprar ingressos para três deles.

Coutinho e Thiago Silva em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Coutinho e Thiago Silva em Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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