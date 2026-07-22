Informações de ingressos para Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil
Times se enfrentaram na semifinal no ano passado
O Fluminense abriu nesta quarta-feira (22), às 10h, os check-ins de sócios para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, no fluminense.futebolcard.com. O clássico será disputado no dia 5 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
➡️Fluminense terá 'vantagem' no duelo com o Grêmio pelo Brasileirão
A venda para o público geral começa no domingo (26), também às 10h, no futebolcard.com. Não haverá comercialização de ingressos nas bilheterias, e todo o processo será feito de forma on-line. Para esta partida, os convidados já contratados pelos sócios terão o mesmo desconto do titular. O acesso ao Maracanã será feito obrigatoriamente por biometria facial em todos os setores.
Check-ins e vendas
Quarta-feira (22), às 10h
- Arquiba 100%
- Arquiba Família
- Maraca+
- Maraca+ Família
- Pacote Futebol
Quinta-feira (23), às 18h
- Arquiba 75%
- Pacote Jogos
- Sub-12
Sexta-feira (24)
- Arquiba Raiz: 10h
- Guerreiro: 12h
Sábado (25), às 10h
- Sócios do Vasco
Domingo (26), às 10h
- Público geral
- Resgate de gratuidades
- Torcidas do Fluminense e do Vasco
As vendas pela internet serão encerradas ao fim do primeiro tempo da partida.
Valores dos ingressos
Setor Sul — torcida do Fluminense
|Categoria
|Valor
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
R$ 0
Arquiba 75%, Pacote Jogos e Arquiba Raiz
R$ 30
Sub-12
R$ 48
Guerreiro Toda Terra
R$ 72
Guerreiro
R$ 96
Inteira
R$ 120
Meia-entrada
R$ 60
Leste Inferior — torcida mista
|Categoria
|Valor
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
R$ 0
Arquiba 75% e Pacote Jogos
R$ 40
Arquiba Raiz e Sub-12
R$ 64
Guerreiro Toda Terra
R$ 96
Guerreiro
R$ 128
Inteira
R$ 160
Meia-entrada
R$ 80
Sócio do Vasco
R$ 60
Leste Superior — torcida mista
|Categoria
|Valor
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
R$ 0
Arquiba 75% e Pacote Jogos
R$ 35
Arquiba Raiz e Sub-12
R$ 56
Guerreiro Toda Terra
R$ 84
Guerreiro
R$ 112
Inteira
R$ 140
Meia-entrada
R$ 70
Sócio do Vasco
R$ 56
Setor Oeste — torcida mista
|Categoria
|Valor
Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família e Pacote Futebol
R$ 0
Arquiba 75% e Pacote Jogos
R$ 50
Arquiba Raiz e Sub-12
R$ 80
Guerreiro Toda Terra
R$ 120
Guerreiro
R$ 160
Inteira
R$ 200
Meia-entrada
R$ 100
Sócio do Vasco
R$ 80
Maracanã Mais — torcida mista
O setor oferece serviço de buffet e bebidas não alcoólicas.
|Categoria
|Valor
Maraca+ e Maraca+ Família
R$ 0
Demais planos de sócio
R$ 700
Inteira
R$ 700
Meia-entrada
R$ 387,50
Setor Norte — torcida do Vasco
- Inteira: R$ 120
- Meia-entrada: R$ 60
- Sócio do Vasco: R$ 48
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Biometria facial obrigatória
Todos os torcedores precisarão ter o cadastro facial concluído antes de fazer o check-in ou comprar o ingresso. O reconhecimento facial será a única forma de entrada no estádio. Nas compras on-line, será necessário cadastrar o portador de cada ingresso. O CPF também será obrigatório para entradas inteiras, meias e gratuidades. Sócios dos planos Arquiba Família e Maraca+ Família precisam cadastrar previamente seus convidados no Portal do Sócio. É possível registrar até cinco nomes e comprar ingressos para três deles.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fluminense
Fluminense terá 'vantagem' no duelo com o Grêmio pelo BrasileirãoHá 13 horas
Copa do Mundo 2026
Com astro do Fluminense, jornal faz seleção dos 11 piores da Copa; vejaHá 23 horas
Fluminense
Davi Schuindt anuncia saída do FluminenseHá 23 horas
Copa do Brasil
Após Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio apita clássico na Copa do BrasilHá 1 dia
Fluminense
Chelsea parabeniza Fluminense pelos 124 anos: 'Grande ideia'Há 1 dia
Fora de Campo
Volta de Fred ao Fluminense como treinador do sub-20 repercute: 'Precisamos'Há 1 dia
Mais LANCE!