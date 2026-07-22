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Veja o gol de Independiente Medellín x Vasco: Montaño abre o placar

Duelo desta quarta-feira (22) é válido pela Copa Sul-Americana

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 19:54
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Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín
Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: JAIME SALDARRIAGA/AFP)

Independiente Medellín e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (22), em jogo válido pela Copa Sul-Americana. Até aqui, melhor para o time da casa, que vence por 1 a 0 com gol de Montaño. Veja a jogada abaixo:

Independiente Medellín x Vasco: duelo é marcado por estreia de técnicos

O duelo entre Vasco Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana, terá um ingrediente especial: ambos os clubes chegam ao confronto com treinadores recém-contratados.

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➡️ Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela 1ª vez na história

Anunciado no fim de maio, Luis Amaranto Perea assumiu oficialmente o comando do Independiente Medellín apenas em julho. O ex-zagueiro integrava a comissão técnica de Néstor Lorenzo na seleção da Colômbia durante a Copa do Mundo e se apresentou ao clube no dia 13 de julho, sendo apresentado oficialmente poucos dias depois.

Antes de retornar ao Independiente Medellín, agora como treinador, Perea teve sua última experiência como técnico principal no Junior Barranquilla. Foram 67 partidas no comando da equipe, com média de 1,61 ponto por jogo. Após essa passagem, trabalhou como auxiliar de Néstor Lorenzo na seleção colombiana, experiência que antecedeu sua chegada ao clube de Medellín.

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Do lado cruz-maltino, Pedro Emanuel também vive seus primeiros dias no cargo. O treinador português foi anunciado pelo Vasco em 10 de julho e iniciou os trabalhos no CT Moacyr Barbosa no dia seguinte. Ele assinou contrato até dezembro de 2027 e assumiu a equipe após passagem de pouco mais de um ano e meio pelo Al-Fayha, da Arábia Saudita.

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Onde assistir Vasco x Independiente Medellín
Vasco enfrente o Independiente Medellín nesta quarta-feira (22) (Foto: Arte Lance!)

No clube saudita, Pedro Emanuel comandou o Al-Fayha em 57 jogos, com média de 1,16 ponto por partida, equivalente a cerca de 38,7% dos pontos disputados. Na temporada 2025/26, foram 35 partidas, com 10 vitórias, oito empates e 17 derrotas, desempenho de aproximadamente 36,2% de aproveitamento.

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A partida desta quarta-feira será o primeiro encontro entre Vasco e Independiente Medellín nesta fase da Sul-Americana. O confronto de volta definirá quem avança às oitavas de final do torneio.

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