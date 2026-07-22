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Vasco arranca empate no fim com Independiente Medellín; dê suas notas

Avalie a atuação dos jogadores do Vasco

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 21:14
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Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana
Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana (Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP)

Mais uma vez o desempenho do Vasco acende alertas e dúvidas, dessa vez no empate em 2 a 2 com o Independiente Medellín, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. A equipe da casa conquistava a vitória até os 85 minutos, quando o Vasco conseguiu o empate após cruzamento certeiro de Cuiabano para finalização de Claudio Spinelli.

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O outro gol da equipe carioca foi contra, do zagueiro Joaquín Varela (Independiente Medellín). As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (29), em São Januário, para decidir quem avança às oitavas de final, onde o Olimpia aguarda o vencedor.

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Quem foi bem e quem foi mal no jogo? Avalie a atuação dos jogadores do Vasco:

Jogadores titulares do Vasco contra o Independiente Medellin
Jogadores titulares do Vasco contra o Independiente Medellín (Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP)

Resumo do jogo: Independiente Medellín x Vasco

1º tempo:
O Cruz-Maltino foi superior no primeiro tempo, com mais posse de bola e as melhores chances, enquanto Léo Jardim pouco trabalhou. Apesar disso, a equipe colombiana abriu o placar em uma rápida transição: Mena inverteu a jogada, Loboa fez o corta-luz, Martegani recebeu livre nas costas de Puma Rodríguez e cruzou para Montaño, que apareceu sem marcação para finalizar para o fundo das redes.

2º tempo:
O Vasco empatou logo no primeiro minuto do segundo tempo. Andrés Gómez acionou Cuiabano, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para o zagueiro Varela marcar contra. Após o gol, porém, o Cruz-Maltino recuou, cedeu espaços e viu o Independiente Medellín retomar a vantagem em um lance que terminou com desvio de Cuesta para o próprio gol. Quando a derrota parecia certa, Robert Renan lançou Cuiabano, que invadiu a área e cruzou para Spinelli finalizar de primeira e decretar o empate por 2 a 2.

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