Após Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio apita clássico na Copa do Brasil
Competição retorna nas oitavas de final
A Copa do Brasil retorna nos próximos dias com confrontos decisivos pelas oitavas de final. Os confrontos foram definidos em sorteio realizado pela CBF e já têm data, horário, local e arbitragem definida. Os confrontos serão disputados em uma única semana, com os jogos de ida entre os dias 1º e 3 de agosto e as partidas de volta logo na sequência, entre 4 e 6 de agosto.
Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro que se destacou apitando partidas da Copa do Mundo, foi escalado para apitar o clássico entre Fluminense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Maracanã, dia 05 de agosto, às 21h30.
Todos os detalhes do mata-mata da Copa do Brasil
Vasco x Fluminense
🗓️ 01/08 - IDA
🕐17:30h
🟨Ramon Abatti Abel - SC/FIFA
🗓️ 05/08 - VOLTA
🕐21:30h
🟨Wilton Pereira Sampaio - GO/FIFA
Atlético-MG x Juventude
🗓️ 01/08 - IDA
🕐19:30h
🟨Fernando Mendes - PA/CBF
🗓️ 04/08 - VOLTA
🕐19:30h
🟨Flávio Rodrigues de Souza - SP/FIFA
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Santos x Remo
🗓️ 01/08 - IDA
🕐21h
🟨Bruno Arleu - RJ/FIFA
🗓️ 04/08 - VOLTA
🕐21:30h
🟨Anderson Daronco - RS/FIFA
Palmeiras x Fortaleza
🗓️ 02/08 - IDA
🕐16h
🟨Rodrigo Pereira - PE/FIFA
🗓️ 05/08 - VOLTA
🕐21:30h
🟨Rafael Klein - RS/FIFA
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Mirassol x Grêmio
🗓️ 02/08 - IDA
🕐18h
🟨Sávio Pereira Sampaio - DF/MASTER
🗓️ 05/08 - VOLTA
🗓️ 05/08 - VOLTA
🕐19:30h
🟨Davi Lacerda - ES/CBF
Chapecoense x Cruzeiro
🗓️ 02/08 - IDA
🕐18:30h
🟨Raphael Claus - SP/FIFA
🗓️ 05/08 - VOLTA
🕐19h
🟨Matheus Candançan - SP/FIFA
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Internacional x Corinthians
🗓️ 02/08 - IDA
🕐19:30h
🟨Alex Stefano - RJ/CBF
🗓️ 06/08 - VOLTA
🕐20h
🗣️ Felipe Lima - MG/CBF
Athletico x Vitória
🗓️ 03/08 - IDA
🕐21h
🟨Edina Batista - SP/FIFA
🗓️ 06/08 - VOLTA
🕐20h
🟨Bráulio Machado - SC/MASTER
Novidades no regulamento da Copa do Brasil
Diferentemente de temporadas anteriores, os clubes classificados para as quartas de final ainda não conhecerão seus adversários. A CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos e montar o chaveamento até a decisão.
Outra novidade da edição de 2026 é a final em jogo único. A partida decisiva está marcada para 6 de dezembro, em estádio que ainda será anunciado pela entidade.
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