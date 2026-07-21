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Após Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio apita clássico na Copa do Brasil

Competição retorna nas oitavas de final

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 19:15
Atualizado há 22 minutos
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Wilton Pereira Sampaio
Wilton Pereira Sampaio apitará clássico nas oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Robson Ventura/Folhapress)

A Copa do Brasil retorna nos próximos dias com confrontos decisivos pelas oitavas de final. Os confrontos foram definidos em sorteio realizado pela CBF e já têm data, horário, local e arbitragem definida. Os confrontos serão disputados em uma única semana, com os jogos de ida entre os dias 1º e 3 de agosto e as partidas de volta logo na sequência, entre 4 e 6 de agosto.

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    • Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro que se destacou apitando partidas da Copa do Mundo, foi escalado para apitar o clássico entre Fluminense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Maracanã, dia 05 de agosto, às 21h30.

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    Todos os detalhes do mata-mata da Copa do Brasil

    Vasco x Fluminense

    🗓️ 01/08 - IDA
    🕐17:30h
    🟨Ramon Abatti Abel - SC/FIFA

    🗓️ 05/08 - VOLTA
    🕐21:30h
    🟨Wilton Pereira Sampaio - GO/FIFA

    Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)
    Fluminense e Vasco vão se enfrentar novamente no mata-mata da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Atlético-MG x Juventude

    🗓️ 01/08 - IDA
    🕐19:30h
    🟨Fernando Mendes - PA/CBF

    🗓️ 04/08 - VOLTA
    🕐19:30h
    🟨Flávio Rodrigues de Souza - SP/FIFA

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    Santos x Remo

    🗓️ 01/08 - IDA
    🕐21h
    🟨Bruno Arleu - RJ/FIFA

    🗓️ 04/08 - VOLTA
    🕐21:30h
    🟨Anderson Daronco - RS/FIFA

    Palmeiras x Fortaleza

    🗓️ 02/08 - IDA
    🕐16h
    🟨Rodrigo Pereira - PE/FIFA

    🗓️ 05/08 - VOLTA
    🕐21:30h
    🟨Rafael Klein - RS/FIFA

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    Mirassol x Grêmio

    🗓️ 02/08 - IDA
    🕐18h
    🟨Sávio Pereira Sampaio - DF/MASTER

    🗓️ 05/08 - VOLTA

    🗓️ 05/08 - VOLTA
    🕐19:30h
    🟨Davi Lacerda - ES/CBF

    Chapecoense x Cruzeiro

    🗓️ 02/08 - IDA
    🕐18:30h
    🟨Raphael Claus - SP/FIFA

    🗓️ 05/08 - VOLTA
    🕐19h
    🟨Matheus Candançan - SP/FIFA

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    Internacional x Corinthians

    🗓️ 02/08 - IDA
    🕐19:30h
    🟨Alex Stefano - RJ/CBF

    🗓️ 06/08 - VOLTA
    🕐20h
    🗣️ Felipe Lima - MG/CBF

    Athletico x Vitória

    🗓️ 03/08 - IDA
    🕐21h
    🟨Edina Batista - SP/FIFA

    🗓️ 06/08 - VOLTA
    🕐20h
    🟨Bráulio Machado - SC/MASTER

    Novidades no regulamento da Copa do Brasil

    Diferentemente de temporadas anteriores, os clubes classificados para as quartas de final ainda não conhecerão seus adversários. A CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos e montar o chaveamento até a decisão.

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    Outra novidade da edição de 2026 é a final em jogo único. A partida decisiva está marcada para 6 de dezembro, em estádio que ainda será anunciado pela entidade.

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