Após Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio apita clássico na Copa do Brasil Competição retorna nas oitavas de final

A Copa do Brasil retorna nos próximos dias com confrontos decisivos pelas oitavas de final. Os confrontos foram definidos em sorteio realizado pela CBF e já têm data, horário, local e arbitragem definida. Os confrontos serão disputados em uma única semana, com os jogos de ida entre os dias 1º e 3 de agosto e as partidas de volta logo na sequência, entre 4 e 6 de agosto.

Wilton Pereira Sampaio, árbitro brasileiro que se destacou apitando partidas da Copa do Mundo, foi escalado para apitar o clássico entre Fluminense e Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Maracanã, dia 05 de agosto, às 21h30.

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Todos os detalhes do mata-mata da Copa do Brasil

Vasco x Fluminense

🗓️ 01/08 - IDA

🕐17:30h

🟨Ramon Abatti Abel - SC/FIFA



🗓️ 05/08 - VOLTA

🕐21:30h

🟨Wilton Pereira Sampaio - GO/FIFA

Fluminense e Vasco vão se enfrentar novamente no mata-mata da Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Atlético-MG x Juventude

🗓️ 01/08 - IDA

🕐19:30h

🟨Fernando Mendes - PA/CBF



🗓️ 04/08 - VOLTA

🕐19:30h

🟨Flávio Rodrigues de Souza - SP/FIFA

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Santos x Remo

🗓️ 01/08 - IDA

🕐21h

🟨Bruno Arleu - RJ/FIFA



🗓️ 04/08 - VOLTA

🕐21:30h

🟨Anderson Daronco - RS/FIFA

Palmeiras x Fortaleza

🗓️ 02/08 - IDA

🕐16h

🟨Rodrigo Pereira - PE/FIFA

🗓️ 05/08 - VOLTA

🕐21:30h

🟨Rafael Klein - RS/FIFA

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Mirassol x Grêmio

🗓️ 02/08 - IDA

🕐18h

🟨Sávio Pereira Sampaio - DF/MASTER



🗓️ 05/08 - VOLTA



🗓️ 05/08 - VOLTA

🕐19:30h

🟨Davi Lacerda - ES/CBF

Chapecoense x Cruzeiro

🗓️ 02/08 - IDA

🕐18:30h

🟨Raphael Claus - SP/FIFA



🗓️ 05/08 - VOLTA

🕐19h

🟨Matheus Candançan - SP/FIFA

➡️ Oitavas da Copa do Brasil reúnem elencos avaliados em mais de R$ 1 bilhão; veja cifras

Internacional x Corinthians

🗓️ 02/08 - IDA

🕐19:30h

🟨Alex Stefano - RJ/CBF

🗓️ 06/08 - VOLTA

🕐20h

🗣️ Felipe Lima - MG/CBF

Athletico x Vitória

🗓️ 03/08 - IDA

🕐21h

🟨Edina Batista - SP/FIFA

🗓️ 06/08 - VOLTA

🕐20h

🟨Bráulio Machado - SC/MASTER

Novidades no regulamento da Copa do Brasil

Diferentemente de temporadas anteriores, os clubes classificados para as quartas de final ainda não conhecerão seus adversários. A CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos e montar o chaveamento até a decisão.

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Outra novidade da edição de 2026 é a final em jogo único. A partida decisiva está marcada para 6 de dezembro, em estádio que ainda será anunciado pela entidade.