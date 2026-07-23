Ex-Vasco inicia carreira como treinador e comandará equipe carioca
Aos 37 anos, Souza assume o Arouca Barra Clube/Rio de Janeiro
Após encerrar a carreira como jogador no ano passado, o ex-volante Souza deu início a um novo capítulo no futebol. Aos 37 anos, o ex-jogador do Vasco foi anunciado como treinador do Arouca Barra Clube/Rio de Janeiro e fará sua estreia à beira do campo na disputa da Série B2 do Campeonato Carioca, equivalente à quarta divisão estadual.
Revelado pelo Vasco, Souza também teve passagens por clubes como Porto, de Portugal, e Fenerbahçe, da Turquia. Desde que pendurou as chuteiras, o ex-volante vem se preparando para a nova função.
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O Arouca Barra Clube/Rio de Janeiro disputará sua primeira competição no futebol profissional em 2026. Até então, o projeto era voltado exclusivamente para a formação de atletas nas categorias de base. Agora, o clube inicia sua trajetória no cenário profissional com o objetivo de conquistar o acesso à Série B1 do Campeonato Carioca.
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Além da ligação com o novo treinador, o clube também tem outra conexão com o universo vascaíno. O filho do meia Philippe Coutinho, que de deixou o Cruz-Maltino no começo da temporada e é amigo pessoal de Souza, dá seus primeiros passos no futsal do Arouca.
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Na última sexta-feira (17), a equipe realizou um amistoso preparatório diante do Tigres, como parte da reta final de preparação para a Série B2. Sob o comando de Souza, o jogo serviu para dar ritmo ao elenco, além de permitir avaliações individuais e ajustes técnicos e táticos antes da estreia oficial.
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A estreia do Arouca Barra Clube/Rio de Janeiro na Série B2 está prevista para o dia 30 de agosto. O adversário será o vice-campeão da Série C do Campeonato Carioca, que ainda será definido entre Cardoso Moreira, Campos, Búzios e Barra Mansa. O torneio garante vaga na Série B1 aos melhores colocados.
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