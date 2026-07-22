Vasco oscila, mas arranca empate com o Ind. Medellín pela Sul-Americana
Cruz-Maltino escapou da derrota na reta final contra o time colombiano
O Vasco empatou por 2 a 2 com o Independiente Medellín no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino marcou com um gol contra de Varela e outro de Spinelli, enquanto a equipe colombiana balançou as redes com Montaño e em um gol contra de Cuesta. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (29), em São Januário, para decidir quem avança às oitavas de final, onde o Olimpia aguarda o vencedor.
Como foi Indpendiente Medellín x Vasco?
Vasco é melhor no primeiro tempo, mas sai atrás
O Cruz-Maltino foi superior no primeiro tempo, com mais posse de bola e as melhores chances, enquanto Léo Jardim pouco trabalhou. Apesar disso, a equipe colombiana abriu o placar em uma rápida transição: Mena inverteu a jogada, Loboa fez o corta-luz, Martegani recebeu livre nas costas de Puma Rodríguez e cruzou para Montaño, que apareceu sem marcação para finalizar para o fundo das redes.
Segundo tempo movimentado
O Vasco empatou logo no primeiro minuto do segundo tempo. Andrés Gómez acionou Cuiabano, que foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para o zagueiro Varela marcar contra. Após o gol, porém, o Cruz-Maltino recuou, cedeu espaços e viu o Independiente Medellín retomar a vantagem em um lance que terminou com desvio de Cuesta para o próprio gol. Quando a derrota parecia certa, Robert Renan lançou Cuiabano, que invadiu a área e cruzou para Spinelli finalizar de primeira e decretar o empate por 2 a 2.
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Quase no apagar das luzes, Cuiabano fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Spinelli só empurrar para o fundo do gol.
Deu aula 🏅
Cuiabano foi um dos poucos destaques do Vasco na partida. O lateral-esquerdo fez uma boa dobradinha com Andrés Gómez e, a partir daquele setor, nasceram as melhores jogadas do Vasco.
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Não vou ver isso sozinho 😱
Cuesta teve participação decisiva no gol do Medellín. Ao tentar cortar o cruzamento, o zagueiro acabou desviando a bola contra o próprio patrimônio.
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Ficou abaixo 📉
Puma Rodríguez não conseguiu apoiar bem no ataque e o o primeiro gol sai justamente nas costas do lateral-direito.
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✅ FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO
SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - IDA
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanasio Girardot
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)
⚽ Gols: Montaño (DIM), Varela - contra (DIM) e Cuesta - contra (VAS), Spinelli (VAS)
🟨 Cartões amarelos: Loboa (DIM), Varela (DIM), Barros (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: -
Provável do Independiente Medellín (Técnico: Luis Perea)
Chaux; Esneyder Mena (Escorcia), Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa (Cataño) e Martegani (Diego Moreno); Juan Córdoba (Hayen Palacios) e Yony González (Medina); Montaño.
Provável do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira (Rojas); Adson (Marino), Andrés Gómez (Ramon Rique) e Brenner (Spinelli).
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