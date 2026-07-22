Independiente Medellín x Vasco: duelo é marcado por estreia de técnicos Luis Amaranto Perea e Pedro Emanuel fazem seus primeiros desafios internacionais

O duelo entre Vasco e Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana, terá um ingrediente especial: ambos os clubes chegam ao confronto com treinadores recém-contratados.

➡️ Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela 1ª vez na história

Anunciado no fim de maio, Luis Amaranto Perea assumiu oficialmente o comando do Independiente Medellín apenas em julho. O ex-zagueiro integrava a comissão técnica de Néstor Lorenzo na seleção da Colômbia durante a Copa do Mundo e se apresentou ao clube no dia 13 de julho, sendo apresentado oficialmente poucos dias depois.

continua após a publicidade

Antes de retornar ao Independiente Medellín, agora como treinador, Perea teve sua última experiência como técnico principal no Junior Barranquilla. Foram 67 partidas no comando da equipe, com média de 1,61 ponto por jogo. Após essa passagem, trabalhou como auxiliar de Néstor Lorenzo na seleção colombiana, experiência que antecedeu sua chegada ao clube de Medellín.

Luis Amaranto Perea é o novo técnico do Independiente Medellín, adversário do Vasco na Sul-Americana (Foto: Reprodução/Instagram)

🍀Aposte em Independiente Medellín x Vasco pela Sul-Americana!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Do lado cruz-maltino, Pedro Emanuel também vive seus primeiros dias no cargo. O treinador português foi anunciado pelo Vasco em 10 de julho e iniciou os trabalhos no CT Moacyr Barbosa no dia seguinte. Ele assinou contrato até dezembro de 2027 e assumiu a equipe após passagem de pouco mais de um ano e meio pelo Al-Fayha, da Arábia Saudita.

No clube saudita, Pedro Emanuel comandou o Al-Fayha em 57 jogos, com média de 1,16 ponto por partida, equivalente a cerca de 38,7% dos pontos disputados. Na temporada 2025/26, foram 35 partidas, com 10 vitórias, oito empates e 17 derrotas, desempenho de aproximadamente 36,2% de aproveitamento.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

A partida desta quarta-feira será o primeiro encontro entre Vasco e Independiente Medellín nesta fase da Sul-Americana. O confronto de volta definirá quem avança às oitavas de final do torneio.