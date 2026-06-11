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Morre Brito, zagueiro da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo em 1970

Zagueiro foi ídolo do Vasco e campeão do mundo em 1970, no México

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 21:40
Atualizado há 0 minutos
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O ex-zagueiro Brito, campeão do mundo na Copa de 1970 (Reprodução)
Zagueiro Brito, campeão do mundo em 1970. (Imagem: Reprodução)

O zagueiro Brito, ídolo da Seleção Brasileira e do Vasco da Gama, morreu nesta quinta-feira (11), aos 86 anos. Hércules Brito Ruas foi campeão da Copa do Mundo de 1970, no México, e fez parte do time que é considerado o melhor da história do futebol.

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    • O comunicado sobre a morte do ex-defensor da Seleção Brasileira na conquista do Tricampeonato Mundial foi feito por meio de uma publicação da família no Instagram.

    O ex-jogador precisou ficar internado por mais de uma semana e enfrentava um quadro de pneumonia. Ao longo da semana, a família foi atualizando as informações das condições de saúde do jogador, que estava em estado grave e lidava com uma bactéria 'muito resistente'.

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    Post feito pela família do ex-zagueiro Brito. (Imagem: Reprodução)

    Além do Vasco, Brito também defendeu Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo e Athlético Paranaense. Além da Copa do Mundo de 1970, o ex-zagueiro conquistou o Torneio Internacional de Paris e o Troféu Teresa Herrera, além do Torneio Rio-São Paulo em 1966.

    Alguns dos principais clubes do Rio de Janeiro pelos quais o jogador atuou se manifestaram nas redes sociais. Veja abaixo:

    O Cruzmaltino se manifestou nas redes sociais e lamentou a morte do ídolo do clube.

    O Flamengo, clube pelo qual o zagueiro atuava na época em que viajou para o México defendendo as cores da Seleção Brasileira, também se manifestou nas redes sociais.

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    Junto com o Rubro-Negro Carioca, o Botafogo, outro clube pelo qual Brito atuou, publicou uma mensagem de lamentação e reforçou que o defensor honrou as cores do Glorioso na década de 70.

    Relembre a trajetória vitoriosa de Brito no futebol e na Seleção Brasileira

    Foram duas Copas do Mundo disputadas com a Amarelinha, em 1966 e 1970. Ao todo, Brito disputou 61 partidas pela Seleção Brasileira. O jogador era muito elogiado pelo preparo físico, principalmente durante a conquista do Tri, quando fez dupla de zaga com Piazza.

    Gráfico mostra feitos da carreira ex-zagueiro Brito (Reprodução)
    Gráfico mostra feitos da carreira ex-zagueiro Brito (Reprodução)

    Brito foi titular na histórica final entre Brasil e Itália no Estádio Azteca, vencida pelos brasileiros por 4 a 1 em 1970. O mesmo estádio sediou hoje, nesta quinta-feira (11), a abertura da Copa do Mundo e primeira partida da edição de 2026, entre México e África do Sul, vencido pelos donos da casa por 2 a 0.

    O clube que Brito mais atuou na carreira foi o Vasco, com 405 jogos disputados pelo Cruzmaltino em 10 anos no total.

    Brito é o 7º tricampeão que o Brasil perde

    O zagueiro é o 7º entre os 22 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 1970 que já faleceram. Além dele, Félix, Carlos Alberto, Fontana, Everaldo, Joel Camargo e mais recentemente Pelé, em 2024, morreram. Além dos jogadores, o técnico da equipe durante a conquista, Zagallo, também morreu em 2024.

    *Nota em atualização

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