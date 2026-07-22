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Com mudança no ataque, Vasco está escalado para duelo pela Sul-Americana

Treinador comanda a equipe pela segunda vez desde que assumiu o Cruz-Maltino

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 17:44
Atualizado há 0 minutos
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Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Pedro Emanuel, treinador do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco está escalado para enfrentar o Independiente Medellín no jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Para o confronto, Brenner ganhou a vaga de titular e Spinelli começa no banco, e Andrés Gómez volta à equipe titular no lugar de Rojas, com isso Nuno Moreira deve jogar mais centralizado. O restante do time é o mesmo da estreia.

Escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Andrés Gómez, Adson e Brenner.

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Pedro Emanuel comanda o Vasco pela segunda vez desde que assumiu o clube. Na estreia, a equipe foi derrotada por 1 a 0 pelo Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o treinador português busca a primeira vitória à frente do Cruz-Maltino em um confronto decisivo pela competição continental.

Como chegam Independiente Medellín e Vasco?

O Independiente Medellín vai enfrentar o Cruz-Maltino sem o apoio de sua torcida no Estádio Atanasio Girardot. A punição foi aplicada pela Conmebol após os incidentes no duelo contra o Flamengo pela fase de grupos da Libertadores.

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Se por um lado o time colombiano vai ter a ausência do torcedor, por outro a equipe está fazendo o possível para se reforçar dentro das quatro linhas. A diretoria reforçou o elenco na janela de transferências com cinco contratações: o zagueiro Joaquín Varela, o atacante Carlos Lucumí, o meia Agustín Martegani, ponta Juan Córdoba e o centroavante.

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Já o Vasco vive um momento conturbado na temporada. A equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não vence há quatro rodadas na competição. O treinador Pedro Emanuel pode poupar alguns titulares, pensando que a prioridade será o campeonato de pontos corridos.

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Até o momento, o único reforço anunciado pelo Gigante da Colina foi o lateral-esquerdo Paulinho, que assinou um pré-contrato com o clube enquanto ainda pertencia ao América-MG. A diretoria busca fechar ainda nesta semana a negociação do colombiano Nelson Deossa, do Real Bétis, da Espanha. A negociação está avançada e há otimismo para que o acordo seja concretizado.

Onde assistir ao confronto

✅ FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO
SUL-AMERICANA - PLAYOFFS - IDA

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de julho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanasio Girardot
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)
🖥️ VAR: Jose Cabero (CHI)

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Onde assistir Vasco x Independiente Medellín
Vasco enfrente o Independiente Medellín nesta quarta-feira (22) (Foto: Arte Lance!)

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