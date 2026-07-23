Spinelli sai do banco, evita derrota na Sul-Americana e vira artilheiro do Vasco Centroavante chega ao sexto gol em 2026

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O centroavante Cláudio Spinelli voltou a mostrar sua importância para o Vasco na temporada. Saindo do banco de reservas, o centroavante marcou o gol de empate diante do Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, e evitou a derrota cruz-maltina. De quebra, o atacante chegou ao sexto gol em 2026 e se isolou como artilheiro da equipe.

Antes da partida, Spinelli dividia a liderança da artilharia vascaína com Puma Rodríguez e Thiago Mendes, ambos com cinco gols. Com o tento anotado diante da equipe colombiana, o camisa 9 assumiu sozinho o posto de principal goleador do clube na temporada.

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A atuação também serviu como resposta ao técnico Pedro Emanuel. O treinador optou por iniciar o confronto com Brenner como referência no ataque, mas promoveu a entrada de Spinelli aos 25 minutos da partida. Aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou a oportunidade para balançar as redes e garantir um resultado importante para o Vasco.

Outro dado que evidencia o melhor desempenho de Spinelli diante dos centroavantes do elenco é sua capacidade de marcar em diferentes torneios. Spinelli é o único jogador do elenco vascaíno que fez gols nas quatro competições disputadas pelo clube em 2026: dois na Copa Sul-Americana, dois na Copa do Brasil, um no Campeonato Brasileiro e um no Campeonato Carioca.

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Apesar de ainda alternar entre a titularidade e o banco de reservas, o atacante vem sendo o jogador de melhor aproveitamento entre os centroavantes do elenco. Seus números superam os dos concorrentes diretos pela posição.

Spinelli comemora gol de empate do Vasco (Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP)

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Números dos centroavantes do Vasco em 2026:

Cláudio Spinelli: 24 jogos, 6 gols e 1 assistência. Brenner: 26 jogos, 3 gols e 1 assistência. David: 26 jogos, 2 gols e 2 assistências.

O Vasco e Spinelli voltam a campo no próximo sábado (25) para enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro em busca de tirar o Cruz-Maltino da zona do rebaixamento.