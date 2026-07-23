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Spinelli sai do banco, evita derrota na Sul-Americana e vira artilheiro do Vasco

Centroavante chega ao sexto gol em 2026

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 08:15
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Spinelli comemora gol de empate do Vasco contra o Independiente Medellín
Spinelli marcou gol de empate do Vasco contra o Independiente Medellín (Foto: Foto por JAIME SALDARRIAGA/AFP)

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O centroavante Cláudio Spinelli voltou a mostrar sua importância para o Vasco na temporada. Saindo do banco de reservas, o centroavante marcou o gol de empate diante do Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana, e evitou a derrota cruz-maltina. De quebra, o atacante chegou ao sexto gol em 2026 e se isolou como artilheiro da equipe.

Antes da partida, Spinelli dividia a liderança da artilharia vascaína com Puma Rodríguez e Thiago Mendes, ambos com cinco gols. Com o tento anotado diante da equipe colombiana, o camisa 9 assumiu sozinho o posto de principal goleador do clube na temporada.

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A atuação também serviu como resposta ao técnico Pedro Emanuel. O treinador optou por iniciar o confronto com Brenner como referência no ataque, mas promoveu a entrada de Spinelli aos 25 minutos da partida. Aos 41 minutos do segundo tempo, o atacante aproveitou a oportunidade para balançar as redes e garantir um resultado importante para o Vasco.

Outro dado que evidencia o melhor desempenho de Spinelli diante dos centroavantes do elenco é sua capacidade de marcar em diferentes torneios. Spinelli é o único jogador do elenco vascaíno que fez gols nas quatro competições disputadas pelo clube em 2026: dois na Copa Sul-Americana, dois na Copa do Brasil, um no Campeonato Brasileiro e um no Campeonato Carioca.

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Apesar de ainda alternar entre a titularidade e o banco de reservas, o atacante vem sendo o jogador de melhor aproveitamento entre os centroavantes do elenco. Seus números superam os dos concorrentes diretos pela posição.

Spinelli comemora gol de empate do Vasco
Spinelli comemora gol de empate do Vasco (Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP)

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Números dos centroavantes do Vasco em 2026:

  1. Cláudio Spinelli: 24 jogos, 6 gols e 1 assistência.
  2. Brenner: 26 jogos, 3 gols e 1 assistência.
  3. David: 26 jogos, 2 gols e 2 assistências.

O Vasco e Spinelli voltam a campo no próximo sábado (25) para enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro em busca de tirar o Cruz-Maltino da zona do rebaixamento.

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