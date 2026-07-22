Santos x Vasco: onde assistir ao jogo de ida da semifinal do Brasileiro Sub-20 O duelo dos alvinegros inaugura a semifinal do Brasileirão Série A Sub-20

O confronto entre Santos e Vasco abre a disputa de semifinal do Brasileirão Série A Sub-20. Nesta quarta-feira (22), às 16h (horário de Brasília), os alvinegros se enfrentam na Vila Belmiro, marcando o jogo de ida em busca da final da competição. O duelo terá transmissão pelo Sportv.

Caminho das equipes até a semifinal

Santos

A equipe do Santos, comandada por Élder Campos, chega à semifinal após se classificar contra o Botafogo. Durante a campanha na primeira fase, o Peixe encerrou na sexta colocação, com 31 pontos ganhos, 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas.

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Para a partida contra o Vasco, o Alvinegro Praiano conta com dois desfalques por lesão. O volante Kenay, que se recupera de cirurgia no menisco, e o atacante Rodrigo Cezar, que segue se recuperando de Ligamento Cruzado Anterior (LCA). Por outro lado, deverá ter o retorno do João Victor Alves, que se recuperou de uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda, e de Nadson, que estava com a equipe profissional.

Vasco

Por outro lado, o Vasco também entra na partida em alta, após a classificação contra o Cruzeiro pelas quartas de final da competição. Além disso, os Crias da Colina chegam ao confronto com a segunda melhor campanha desde 2019, a melhor defesa da competição (20 gols sofridos), o terceiro melhor ataque e o recorde de gols do Vasco em uma edição do Brasileirão Sub-20 (38 gols feitos).

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Nesse sentido, o Cruzmaltino chega com força máxima para o confronto contra o Santos e pretende sair com um bom resultado, para utilizar o fator casa na partida de volta, em São Januária, na próxima quinta-feira (20), às 18h30 (horário de Brasília).

Confira as informações do jogo entre Santos x Vasco

⚽ Duelo: Santos x Vasco

©️ Campeonato: Campeonato Brasileiro Sub-20

🎯 Fase: Semifinal

📆 Data: quarta-feira, 22 de julho

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro (SP)

📺 Transmissão: Sportv

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS: João Pedro; Rafael Gonzaga, João Alencar, Guilherme Cruz e Rafael Ananias; Nicola Profeta, Samuel Pierri e Vinícius Fabri; Nádson, Davizinho e João Grando. Técnico: Élder Campos.

VASCO: Phillipe Gabriel; Melim, Wanyson, Bruno André e Avellar; Gustavo Guimarães, Luiz Felipe, Luiz Lócio e Zuccarello; Juninho e Andrey Fernandes. Técnico: Matheus Curoupos.

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Santos enfrenta o Vasco na Vila Belmiro (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

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