Santos vence o Vasco na Vila e sai na frente por vaga na final do Brasileirão sub-20 Jogo de volta será disputado em São Januário, no dia 30 de julho

Na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Série A sub-20. A partida estava empatada em 0 a 0 até os 42 minutos, quando Kaio Canga marcou um golaço de falta para abrir o placar. Poucos minutos depois, um pênalti foi marcado a favor da equipe mandante, que converteu a cobrança com Contreras.

O jogo de volta, que será disputado em São Januário, terá duas baixas já garantidas. Do lado do Santos, Samuel Pierri foi expulso após um carrinho duro que atingiu dois jogadores da equipe adversária. Bruno André, do Vasco, foi expulso na reta final do jogo por parar um ataque promissor com falta.

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A volta será decidida na casa do Vasco, mas a vantagem no placar é do Santos. Para o Alvinegro Praiano, um empate é suficiente para garantir a tão sonhada vaga na grande final. A partida será disputada na próxima quinta-feira (30).

Vasco, Santos, Palmeiras e Bragantino disputam vaga na final

O outro finalista será decidido entre duas equipes paulistas. Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Cícero de Souza Marques. O jogo de volta acontece também no dia 30, na Arena Barueri, às 16h (de Brasília).

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