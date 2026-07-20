logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Agenda da semana: veja os jogos dos brasileiros nos Playoffs da Sul-Americana

Os Playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana terão início nesta terça-feira (21); confira

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
20/07/2026 14:00
Favorite o Lance! no Google
Taca_Copa_Sul_Americana
Taça da Sul-Americana (Foto: Divulgação/Conmebol)

A Copa Sul-Americana está de volta! Nesta semana, três clubes brasileiros entram em campo para a disputa dos Playoffs de oitavas de final, após um período sem disputar a competição continental em razão da Copa do Mundo. Esta fase do torneio reúne os times que ficaram em segundo lugar na fase de grupos da competição e os terceiros colocados da Libertadores.

  • Comissão técnica do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos confirma mudança de local de jogo pela Sul-Americana na Venezuela

    Santos
    Há 6 dias
  • Protestos da torcida do Independiente de Medellín

    Adversário do Vasco na Sul-Americana jogará sem torcida; entenda

    Vasco
    Há 1 semana
  • Thiago Mendes durante treino do Vasco

    Vasco terá maratona com Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil

    Vasco
    Há 1 semana

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O primeiro a entrar em campo será o Santos, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de ida, que será fora de casa. A volta tem data marcada para o dia 28, no mesmo horário, na Vila Belmiro.

    continua após a publicidade

    No dia seguinte, na quarta-feira (22), será a vez do Vasco visitar o Independiente Medellín, na Colômbia, às 19h (de Brasília). O segundo jogo será no dia 29, no mesmo horário, em São Januário.

    Por fim, na quinta-feira (23) quem entrará em campo é o Grêmio, também fora de casa, para enfrentar o Bolívar, às 19h (de Brasília). O duelo de volta será na semana seguinte, no dia 30, no mesmo horário, na Arena do Grêmio.

    continua após a publicidade
  • Kaká desabafa sobre momento da Seleção Brasileira

    Kaká desabafa sobre momento da Seleção Brasileira: 'Sinais'

    Fora de Campo
    Há 7 minutos
  • Messi passando a braçadeira de capitão para Di MAría na Seleção da Argentina

    Sem Di María, Messi ainda não foi campeão pela seleção argentina

    Copa do Mundo 2026
    Há 33 minutos
  • Elenco da GeTV reunido antes da Copa do Mundo

    Luana Maluf, da GeTV, critica post do canal envolvendo Palmeiras: 'Decepção'

    Fora de Campo
    Há 36 minutos

    • Após os dois jogos deste mês de julho, os classificados vão disputar as oitavas de final da Sul-Americana, ainda sem datas e horários definidos. Se o Santos passar, vai enfrenar o Macará, do Equador. Já o Vasco enfrentará o Olimpia, do Paraguai, caso garanta sua vaga. Já o Grêmio, em caso de vitória, pegará o São Paulo.

    Sul-Americana - Taça sorteio
    (Foto: Divulgação/Conmebol)

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Onde assistir Vasco x Independiente Medellín

    Onde Assistir

    Independiente Medellín x Vasco: onde assistir e prováveis escalações

    Há 51 minutos
    Jogadores do Santos comemoram gol

    Santos

    Conmebol define transmissão de Santos x Universidad pela Sula; veja onde assistir

    Há 1 semana

    Futebol Nacional

    Vasco pode enfrentar jogador da Copa do Mundo que virou fenômeno nas redes; entenda

    Há 1 mês
    Artur, do São Paulo, chuta para marcar o primeiro gol do São Paulo contra o Boston River no Morumbis

    São Paulo

    Altitude ou rival nacional? O que muda para o São Paulo entre Bolívar e Grêmio nas oitavas

    Há 1 mês
    Troféu da Copa Sul-Americana (Foto: Martin Bernetti/AFP)

    Sul-Americana

    Conmebol divulga tabela dos playoffs da Sul-Americana; veja datas e horários

    Há 1 mês
    Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Barracas Central (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)

    Vasco

    Vasco conhece datas e horários dos jogos nos playoffs da Sul-Americana

    Há 1 mês
    Mais LANCE!
    Junior Alonso disputa bola na final da Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

    Redação do Lance! diz qual brasileiro se deu melhor e pior no sorteio da Sul-Americana

    Entre Grêmio e Bolívar, São Paulo relembra decisões históricas em mata-matas

    Botafogo teve a melhor campanha da Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Botafogo enfrentará Lanus-ARG ou Cienciano-PER nas oitavas da Sul-Americana

    Atlético Sul-Americana Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Atlético conhece possíveis adversários das oitavas e caminho na Sul-Americana: confira

    Taça - Troféu - Copa Sul-Americana

    Veja os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana

    Que horas é o sorteio da Libertadores? Veja onde assistir

    Troféu da Copa Sul-Americana

    Veja os confrontos dos playoffs da Sul-Americana

    Vasco Sul-Americana

    Vasco enfrentará o Independiente Medellín nos playoffs da Sul-Americana

    Taças da Sul-Americana e Libertadores são expostas em sorteio da Conmebol (Foto: Daniel Duarte / AFP)

    Libertadores e Sul-Americana: onde assistir ao sorteio das oitavas de final

    Vasco conhece nesta quinta seu adversário dos playoffs da Sul-Americana; veja os cenários

    Botafogo tem a melhor campenha da Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Botafogo quebra projeções, e campanha permite sonhar na Sul-Americana

    (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Análise: Classificado, Atlético cumpre objetivo, mas equipe precisa de ajustes para o mata-mata

    Alonso pelo Atlético contra o Puerto Cabello (Foto: Pedro Souza / Atlético)

    Alonso confirma saída e se despede do Atlético: 'Fica um torcedor'