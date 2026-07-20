Agenda da semana: veja os jogos dos brasileiros nos Playoffs da Sul-Americana
Os Playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana terão início nesta terça-feira (21); confira
A Copa Sul-Americana está de volta! Nesta semana, três clubes brasileiros entram em campo para a disputa dos Playoffs de oitavas de final, após um período sem disputar a competição continental em razão da Copa do Mundo. Esta fase do torneio reúne os times que ficaram em segundo lugar na fase de grupos da competição e os terceiros colocados da Libertadores.
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O primeiro a entrar em campo será o Santos, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de ida, que será fora de casa. A volta tem data marcada para o dia 28, no mesmo horário, na Vila Belmiro.
No dia seguinte, na quarta-feira (22), será a vez do Vasco visitar o Independiente Medellín, na Colômbia, às 19h (de Brasília). O segundo jogo será no dia 29, no mesmo horário, em São Januário.
Por fim, na quinta-feira (23) quem entrará em campo é o Grêmio, também fora de casa, para enfrentar o Bolívar, às 19h (de Brasília). O duelo de volta será na semana seguinte, no dia 30, no mesmo horário, na Arena do Grêmio.
Após os dois jogos deste mês de julho, os classificados vão disputar as oitavas de final da Sul-Americana, ainda sem datas e horários definidos. Se o Santos passar, vai enfrenar o Macará, do Equador. Já o Vasco enfrentará o Olimpia, do Paraguai, caso garanta sua vaga. Já o Grêmio, em caso de vitória, pegará o São Paulo.
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