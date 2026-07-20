Agenda da semana: veja os jogos dos brasileiros nos Playoffs da Sul-Americana Os Playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana terão início nesta terça-feira (21); confira

A Copa Sul-Americana está de volta! Nesta semana, três clubes brasileiros entram em campo para a disputa dos Playoffs de oitavas de final, após um período sem disputar a competição continental em razão da Copa do Mundo. Esta fase do torneio reúne os times que ficaram em segundo lugar na fase de grupos da competição e os terceiros colocados da Libertadores.

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O primeiro a entrar em campo será o Santos, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de ida, que será fora de casa. A volta tem data marcada para o dia 28, no mesmo horário, na Vila Belmiro.

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No dia seguinte, na quarta-feira (22), será a vez do Vasco visitar o Independiente Medellín, na Colômbia, às 19h (de Brasília). O segundo jogo será no dia 29, no mesmo horário, em São Januário.

Por fim, na quinta-feira (23) quem entrará em campo é o Grêmio, também fora de casa, para enfrentar o Bolívar, às 19h (de Brasília). O duelo de volta será na semana seguinte, no dia 30, no mesmo horário, na Arena do Grêmio.

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Após os dois jogos deste mês de julho, os classificados vão disputar as oitavas de final da Sul-Americana, ainda sem datas e horários definidos. Se o Santos passar, vai enfrenar o Macará, do Equador. Já o Vasco enfrentará o Olimpia, do Paraguai, caso garanta sua vaga. Já o Grêmio, em caso de vitória, pegará o São Paulo.