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Janela abre, mas Vasco aguarda avanço da SAF para acelerar mercado

Lateral-esquerdo Paulinho é o único contratado até o momento

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 08:30
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Pedrinho durante entrevista coletiva
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O Vasco iniciou a principal janela de transferências do segundo semestre de 2026 com um ritmo abaixo do esperado. Aberto nesta segunda-feira (20), o período para inscrições de jogadores vai até 11 de setembro, mas, até o momento, o Cruz-Maltino oficializou apenas a contratação do lateral-esquerdo Paulinho.

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    O jogador, que estava no América-MG, havia assinado um pré-contrato com o Vasco ainda em fevereiro. A diretoria tratou a chegada como uma oportunidade de mercado, mesmo sem a lateral esquerda ser considerada uma posição carente do elenco, que já conta com Cuiabano, Lucas Piton e o jovem Avellar.

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    Enquanto isso, as prioridades definidas para a janela seguem sem solução. O clube busca um zagueiro destro para formar dupla com Robert Renan, além de um volante. A contratação do meio-campista Nelson Deossa, do Real Betis, está bem encaminhada, e a expectativa é de que a negociação seja concluída ainda nesta semana.

    Já para a posição de volante, o Vasco ainda analisa o mercado em busca do perfil considerado ideal pela comissão técnica e pelo departamento de futebol. Além dessas duas posições, a diretoria também pretende contratar um ponta e um centroavante antes do fechamento da janela.

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    Venda da SAF influencia estratégia

    O ritmo mais cauteloso do Vasco no mercado tem relação direta com a negociação para a venda da SAF ao empresário Marcos Lamacchia. Em entrevista coletiva na última segunda-feira (13), no CT Moacyr Barbosa, o diretor de futebol Admar Lopes explicou que o clube optou por não ser agressivo no início da janela justamente porque a situação financeira pode mudar nas próximas semanas.

    Segundo o dirigente, a orientação do Conselho de Administração foi agir de forma estratégica enquanto aguarda um avanço no processo de venda da SAF.

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    - O que foi passado pelo conselho de administração é, claro, melhorar a equipe estrategicamente. Não seríamos tão agressivos nesse começo de janela porque as coisas poderiam mudar com o passar do tempo. Estou à espera de que haja um 'ok', mas, de qualquer maneira, não significa que nos próximos dias e semanas possa acontecer uma novidade. Não significa que o Vasco, de uma hora para outra, vai virar milionário e comprar jogador de 20, 30 milhões de euros, mas sim haver uma readequação. A janela é longa - afirmou Admar Lopes.

    Diretor Executivo do Vasco, Admar Lopes, durante entrevista coletiva
    Admar Lopes durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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    O "ok" citado pelo diretor é a assinatura do Memorando de Entendimento (MoU) entre o Vasco e o grupo liderado por Marcos Lamacchia. Conforme apuração do Lance!, a formalização do documento deve acontecer ainda nesta semana.

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    Com a assinatura do memorando, a expectativa interna é de que o clube tenha mais segurança para avançar em negociações de maior porte. A tendência é manter o modelo utilizado na negociação por Nelson Deossa: empréstimos com gatilhos de compra e valor de aquisição previamente fixado, em condições consideradas viáveis para ambas as partes.

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    ➡️ Vasco pede empréstimo de R$ 40 milhões para manter operação da SAF

    Caso o processo avance conforme o planejado, o Vasco espera acelerar a busca pelos reforços considerados prioritários para a sequência da temporada.

    Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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