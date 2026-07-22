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Ex-jogador projeta jogo do Vasco na Sul-Americana: 'Cabeça no lugar'

Confronto será válido pelos playoffs da Sul-Americana

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
22/07/2026 13:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A ESPN e o Disney+ transmitem nesta quarta-feira (22), às 19h, o confronto entre Independiente Medellín, da Colômbia, e Vasco, pelo jogo de ida dos playoffs Sul-americana. A partida será disputada no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, e vale uma vaga nas oitavas de final da competição.

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Zé Elias opina sobre confronto decisivo para o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Zé Elias opina sobre confronto decisivo para o Vasco na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Cobertura do jogo decisivo para o Vasco na Sul-Americana

A cobertura começa às 18h com o Campinho Sudamericana, que faz o aquecimento para o duelo. Na sequência, às 18h30, o SportsCenter Abre o Jogo traz as últimas informações das equipes antes da bola rolar. A transmissão será de Rogério Vaughan, com comentários de Jailson Vilas Boas e Zé Elias.

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+ Harmonização de Vini Jr: relembre outros jogadores que fizeram o procedimento

Comentarista da ESPN, Zé Elias acredita que o confronto colocará frente a frente duas equipes que vivem momentos de instabilidade, mas destaca que o Vasco precisará manter o equilíbrio emocional para suportar a pressão que encontrará na Colômbia:

- O Independiente Medellín vive um momento de pressão por conta dos problemas extracampo, que acabaram refletindo dentro de campo e levaram até à troca de treinador. Mas é um time qualificado, com jogadores experientes, que vai entrar pressionado para dar uma resposta ao seu torcedor - afirmou o comentarista.

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Na avaliação do ex-volante, o Vasco também chega ao confronto decisivo na Sul-Americana em processo de adaptação com seu novo treinador, que comandará apenas sua segunda partida à frente da equipe. Por isso, controlar o ambiente do jogo será determinante para conquistar um bom resultado fora de casa:

- O Vasco precisa ter muita atenção e cabeça no lugar para não entrar nesse clima de pressão que o Independiente Medellín deve impor. Pelo contrário, precisa aproveitar essa ansiedade do adversário para encontrar os espaços e sair da Colômbia com um bom resultado para decidir a classificação no Rio de Janeiro - completou Zé Elias.

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