Pedro Emanuel valoriza empate do Vasco na Sul-Americana: 'Aceito o resultado' Técnico também lamentou a falta de eficácia e reconheceu a queda física da equipe

O técnico Pedro Emanuel valorizou o empate por 2 a 2 entre Vasco e Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar de reconhecer que o resultado mantém a disputa aberta para a partida de volta, em São Januário, o treinador afirmou que o Cruz-Maltino criou oportunidades suficientes para sair da Colômbia com a vitória.

- No final, aceito o resultado. Mas acredito que, pelas oportunidades que tivemos, poderíamos ter saído daqui com a vitória. Agora, em São Januário, vamos tentar buscar a vitória - destacou o comandante vascaíno.

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Pedro Emanuel apontou a falta de eficiência ofensiva como o principal problema da equipe na primeira etapa. Segundo ele, o Vasco teve mais posse de bola e conseguiu chegar ao ataque, mas pecou nas finalizações e na tomada de decisão no último terço do campo. O treinador também voltou a chamar atenção para os erros defensivos nos momentos decisivos da partida, especialmente nos minutos finais de cada tempo.

- O erro faz parte do futebol, mas precisamos ter uma mentalidade diferente na forma como defendemos o nosso gol, principalmente nos minutos finais de cada tempo. São momentos importantes e que podem marcar o nosso desempenho no restante da partida - afirmou.

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Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana (Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP)

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Durante a entrevista, Pedro Emanuel admitiu que o time apresentou desgaste físico antes do esperado, mas elogiou a resposta dos atletas que entraram no decorrer do confronto. Na avaliação do português, as substituições deram novo fôlego ao Vasco, que voltou a equilibrar a partida e criou mais chances na etapa final. Mesmo com o gol sofrido nos instantes finais, o treinador preferiu destacar o cenário da decisão.

- Valorizamos o resultado porque levamos para São Januário a decisão da eliminatória e podemos decidir em casa - disse.

Há pouco mais de dez dias no comando do Vasco, Pedro Emanuel também revelou que encontrou dificuldades para estudar o Independiente Medellín devido à recente troca de treinador da equipe colombiana. Ainda assim, ressaltou que o Cruz-Maltino também vive um momento de adaptação e demonstrou confiança para o confronto da volta.

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- Queremos passar, viemos aqui para disputar esse primeiro jogo. Vamos decidir com a nossa torcida e teremos um dia bonito para nós, Vasco - concluiu.

O Vasco recebe o Independiente Medellín na próxima quarta-feira (29), em São Januário, valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem avançar terá o Olimpia como adversário na próxima fase. Antes disso, o Cruz-Maltino enfrenta o Mirassol, no sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro, também no seu estádio.

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