logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Pedro Emanuel valoriza empate do Vasco na Sul-Americana: 'Aceito o resultado'

Técnico também lamentou a falta de eficácia e reconheceu a queda física da equipe

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 22:21
Atualizado há 1 minutos
Favorite o Lance! no Google
Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Independiente Medellín
Pedro Emanuel chegando para a partida entre Vasco e Independiente Medellín (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O técnico Pedro Emanuel valorizou o empate por 2 a 2 entre Vasco e Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar de reconhecer que o resultado mantém a disputa aberta para a partida de volta, em São Januário, o treinador afirmou que o Cruz-Maltino criou oportunidades suficientes para sair da Colômbia com a vitória.

- No final, aceito o resultado. Mas acredito que, pelas oportunidades que tivemos, poderíamos ter saído daqui com a vitória. Agora, em São Januário, vamos tentar buscar a vitória - destacou o comandante vascaíno.

continua após a publicidade

Pedro Emanuel apontou a falta de eficiência ofensiva como o principal problema da equipe na primeira etapa. Segundo ele, o Vasco teve mais posse de bola e conseguiu chegar ao ataque, mas pecou nas finalizações e na tomada de decisão no último terço do campo. O treinador também voltou a chamar atenção para os erros defensivos nos momentos decisivos da partida, especialmente nos minutos finais de cada tempo.

- O erro faz parte do futebol, mas precisamos ter uma mentalidade diferente na forma como defendemos o nosso gol, principalmente nos minutos finais de cada tempo. São momentos importantes e que podem marcar o nosso desempenho no restante da partida - afirmou.

continua após a publicidade
Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana
Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana (Foto: Jaime SALDARRIAGA/AFP)

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Durante a entrevista, Pedro Emanuel admitiu que o time apresentou desgaste físico antes do esperado, mas elogiou a resposta dos atletas que entraram no decorrer do confronto. Na avaliação do português, as substituições deram novo fôlego ao Vasco, que voltou a equilibrar a partida e criou mais chances na etapa final. Mesmo com o gol sofrido nos instantes finais, o treinador preferiu destacar o cenário da decisão.

- Valorizamos o resultado porque levamos para São Januário a decisão da eliminatória e podemos decidir em casa - disse.

Há pouco mais de dez dias no comando do Vasco, Pedro Emanuel também revelou que encontrou dificuldades para estudar o Independiente Medellín devido à recente troca de treinador da equipe colombiana. Ainda assim, ressaltou que o Cruz-Maltino também vive um momento de adaptação e demonstrou confiança para o confronto da volta.

continua após a publicidade

- Queremos passar, viemos aqui para disputar esse primeiro jogo. Vamos decidir com a nossa torcida e teremos um dia bonito para nós, Vasco - concluiu.

O Vasco recebe o Independiente Medellín na próxima quarta-feira (29), em São Januário, valendo uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Quem avançar terá o Olimpia como adversário na próxima fase. Antes disso, o Cruz-Maltino enfrenta o Mirassol, no sábado (25), pelo Campeonato Brasileiro, também no seu estádio.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Spinelli e Cuiabano comemoram gol do Vasco na Sul-Americana

Vasco

Vasco arranca empate no fim com Independiente Medellín; dê suas notas

Há 2 horas
Pedro Emanuel durante partida do Vasco

Fora de Campo

Torcedores do Vasco mandam recado a Pedro Emanuel após empate

Há 2 horas
Spinelli comemora gol de empate do Vasco

Vasco

Vasco oscila, mas arranca empate com o Ind. Medellín pela Sul-Americana

Há 2 horas
Santos venceu o Vasco por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do Brasileirão Série A Sub-20

Futebol Nacional

Santos vence o Vasco na Vila e sai na frente por vaga na final do Brasileirão sub-20

Há 2 horas
Elenco do Vasco em partida contra o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana

Fora de Campo

Falha de Cuesta em Independiente Medellín x Vasco gera revolta: 'Não dá'

Há 2 horas
Andrés Gómez em campo na partida entre Vasco e Independiente Medellín

Vasco

Veja gols de Independiente Medellín x Vasco: Spinelli deixa tudo igual

Há 3 horas
Mais LANCE!
Fluminense e Vasco vão se enfrentar na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Informações de ingressos para Fluminense x Vasco pela Copa do Brasil

Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Com mudança no ataque, Vasco está escalado para duelo pela Sul-Americana

Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Ex-jogador projeta jogo do Vasco na Sul-Americana: 'Cabeça no lugar'

Jogo de ida da semifinal entre Santos e Vasco, pelo Brasileirão Sub-20

Santos x Vasco: onde assistir ao jogo de ida da semifinal do Brasileiro Sub-20

Pedro Emanuel, técnico do Vasco da Gama

Independiente Medellín x Vasco: duelo é marcado por estreia de técnicos

Jogadores do Vasco em ação contra o Vitória pelo Brasileirão

Vasco e Independiente Medellín se enfrentam pela 1ª vez na história

Wilton Pereira Sampaio

Após Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio apita clássico na Copa do Brasil

Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Brasileirão 2026: veja chegadas e saídas da Série A

Pedrinho durante entrevista coletiva

Janela abre, mas Vasco aguarda avanço da SAF para acelerar mercado

Pedrinho caminha no CT Moacyr Barbosa

Justiça autoriza Vasco a contratar empréstimo de R$ 40 milhões

Taca_Copa_Sul_Americana

Agenda da semana: veja os jogos dos brasileiros nos Playoffs da Sul-Americana

Paulinho treino do Vasco

Reforço do Vasco viaja com time para duelo da Sul-Americana; veja relacionados

Onde assistir Vasco x Independiente Medellín

Independiente Medellín x Vasco: onde assistir e prováveis escalações