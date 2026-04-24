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Vasco decide não renovar com Matheus França, que retorna ao Crystal Palace

Meia-atacante deixa o clube após passagem discreta e voltará à Inglaterra

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 24/04/2026
14:02
Matheus França deixará o Vasco após Copa do Mundo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
imagem cameraMatheus França deixará o Vasco após Copa do Mundo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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O Vasco decidiu não renovar o empréstimo do meia-atacante Matheus França. Com isso, o jogador deixará o clube após a Copa do Mundo e retornará ao Crystal Palace, com quem tem contrato até junho de 2028.

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A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. Segundo ele, não há negociação em andamento para permanência do atleta, que foi contratado por um empréstimo simples, sem nenhum passe fixado, e a decisão da diretoria já está definida. Sendo assim, o jogador irá retornar à Inglaterra após a pausa para o Mundial.

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Por que Matheus França não se firmou no Vasco?

Contratado em agosto de 2025 como uma aposta para o setor de criação, Matheus França chegou ao Cruz-Maltino cercado de expectativa. No entanto, o meia teve dificuldades para conquistar espaço na equipe.

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Desde então, o jogador teve poucas chances de se firmar como titular. Ao todo, entrou em campo 25 vezes com a camisa do Vasco. Dessas, apenas quatro como titular. Na maioria das partidas, começou no banco e entrou no decorrer do jogo.

Além da baixa minutagem, os números chamam atenção: o atleta não marcou gols nem contribuiu com assistências durante sua passagem pelo clube, o que pesou na decisão de não renovação.

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Matheus França - Vasco
Matheus França chegou ao Vasco em agosto de 2025 (Foto: Divulgação/Vasco)

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📊 Números de Matheus França pelo Vasco

25 jogos
4 como titular
0 gols
0 assistências

O que vem por ai no Vasco?

O Vasco volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chega embalada após vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, fora de casa, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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