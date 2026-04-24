Vasco decide não renovar com Matheus França, que retorna ao Crystal Palace
Meia-atacante deixa o clube após passagem discreta e voltará à Inglaterra
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O Vasco decidiu não renovar o empréstimo do meia-atacante Matheus França. Com isso, o jogador deixará o clube após a Copa do Mundo e retornará ao Crystal Palace, com quem tem contrato até junho de 2028.
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A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. Segundo ele, não há negociação em andamento para permanência do atleta, que foi contratado por um empréstimo simples, sem nenhum passe fixado, e a decisão da diretoria já está definida. Sendo assim, o jogador irá retornar à Inglaterra após a pausa para o Mundial.
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Por que Matheus França não se firmou no Vasco?
Contratado em agosto de 2025 como uma aposta para o setor de criação, Matheus França chegou ao Cruz-Maltino cercado de expectativa. No entanto, o meia teve dificuldades para conquistar espaço na equipe.
Desde então, o jogador teve poucas chances de se firmar como titular. Ao todo, entrou em campo 25 vezes com a camisa do Vasco. Dessas, apenas quatro como titular. Na maioria das partidas, começou no banco e entrou no decorrer do jogo.
Além da baixa minutagem, os números chamam atenção: o atleta não marcou gols nem contribuiu com assistências durante sua passagem pelo clube, o que pesou na decisão de não renovação.
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📊 Números de Matheus França pelo Vasco
25 jogos
4 como titular
0 gols
0 assistências
O que vem por ai no Vasco?
O Vasco volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe chega embalada após vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, fora de casa, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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