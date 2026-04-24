A venda de ingressos para o clássico entre Flamengo e Vasco começa nesta sexta-feira (24). As equipes se enfrentam no dia 3 de maio, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Maracanã, o ingresso mais em conta será comercializado por R$ 120 (inteira).

continua após a publicidade

A comercialização dos bilhetes para os flamenguistas começará às 16h, no site ingressos.flamengo.com.br. Inicialmente, apenas sócios-torcedores terão acesso a plataforma. Já o público geral poderá adquirir as entradas no dia 28 de abril, às 10h.

Para os vascaínos, a venda de ingressos também começa no dia 28/04. Vale destacar que, conforme acordo entre os clubes, os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores de ambos os clubes.

continua após a publicidade

Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca de 2026 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira os setores e valores dos ingressos para Flamengo x Vasco

Norte (Flamengo)

Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)

Sul (Vasco)

Público Geral: R$120,00 (meia: R$60,00)

Leste Superior (Misto)

Público Geral: R$ 140,00 (meia R$ 70,00)

Leste Inferior (Misto)

Público Geral: R$ 180,00 (meia R$ 90,00)

Oeste Inferior (Misto)

Público Geral: R$ 200,00 (meia R$ 100,00)

Maracanã Mais (Misto)

Público Geral: R$ 600,00 (meia R$ 337,50).

Atlético-MG x Flamengo

🔥 Aposte na vitória do Flamengo com SuperOdd @2.00

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.