Flamengo x Vasco: confira valores e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão
Equipes se enfrentam no dia 3 de maio
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A venda de ingressos para o clássico entre Flamengo e Vasco começa nesta sexta-feira (24). As equipes se enfrentam no dia 3 de maio, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Maracanã, o ingresso mais em conta será comercializado por R$ 120 (inteira).
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A comercialização dos bilhetes para os flamenguistas começará às 16h, no site ingressos.flamengo.com.br. Inicialmente, apenas sócios-torcedores terão acesso a plataforma. Já o público geral poderá adquirir as entradas no dia 28 de abril, às 10h.
Para os vascaínos, a venda de ingressos também começa no dia 28/04. Vale destacar que, conforme acordo entre os clubes, os setores Leste Superior, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais contarão com torcedores de ambos os clubes.
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Confira os setores e valores dos ingressos para Flamengo x Vasco
Norte (Flamengo)
Público Geral: R$ 120,00 (meia R$ 60,00)
Sul (Vasco)
Público Geral: R$120,00 (meia: R$60,00)
Leste Superior (Misto)
Público Geral: R$ 140,00 (meia R$ 70,00)
Leste Inferior (Misto)
Público Geral: R$ 180,00 (meia R$ 90,00)
Oeste Inferior (Misto)
Público Geral: R$ 200,00 (meia R$ 100,00)
Maracanã Mais (Misto)
Público Geral: R$ 600,00 (meia R$ 337,50).
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