Técnico do Vasco, Renato Gaúcho recebe punição que vira piada na web

Como retaliação pela ausência junto a delegação do Vasco no duelo contra o Barracas Central, em Buenos Aires, e por declarações contra a arbitragem da Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho recebeu três jogos de suspensão na competição da Conmebol. Como defesa, o Vasco alega que Renato permaneceu no Rio de Janeiro com parte dos titulares para manter a programação de treinos.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a punição disciplinar aplicada pela Conmebol virou motivo de piada. Muitos internautas brincam com suposições de que o treinador ficaria feliz em não ter que participar dos compromissos da Sul-Americana. Outro apontam incoerência na suspensão.

➡️ Apesar de punição, Corinthians mantém jogo contra o Vasco na Neo Química Arena

💸 Aposte Corinthians x Vasco pelo Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco tenta quebrar tabu histórico contra o Corinthians na Neo Química

O Vasco volta a campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida, disputada na Neo Química Arena, reúne ingredientes que vão além dos três pontos, com reencontros e um histórico desfavorável ao time carioca.

O duelo marca o reencontro com Fernando Diniz, ex-treinador vascaíno, além de ter gosto de revanche após o confronto entre as equipes na última edição da Copa do Brasil, quando o clube paulista levou a melhor e ficou com o título.

continua após a publicidade

Para sair com a vitória, o Vasco, comandado por Renato Gaúcho, precisará encerrar um incômodo tabu: nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena, inaugurada em 2014. Clique aqui para continuar lendo!