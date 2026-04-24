Técnico do Vasco, Renato Gaúcho recebe punição que vira piada na web
Treinador está suspenso dos próximos três jogos do Vasco na Sul-Americana
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Como retaliação pela ausência junto a delegação do Vasco no duelo contra o Barracas Central, em Buenos Aires, e por declarações contra a arbitragem da Sul-Americana, o técnico Renato Gaúcho recebeu três jogos de suspensão na competição da Conmebol. Como defesa, o Vasco alega que Renato permaneceu no Rio de Janeiro com parte dos titulares para manter a programação de treinos.
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Nas redes sociais, a punição disciplinar aplicada pela Conmebol virou motivo de piada. Muitos internautas brincam com suposições de que o treinador ficaria feliz em não ter que participar dos compromissos da Sul-Americana. Outro apontam incoerência na suspensão.
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Vasco tenta quebrar tabu histórico contra o Corinthians na Neo Química
O Vasco volta a campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida, disputada na Neo Química Arena, reúne ingredientes que vão além dos três pontos, com reencontros e um histórico desfavorável ao time carioca.
O duelo marca o reencontro com Fernando Diniz, ex-treinador vascaíno, além de ter gosto de revanche após o confronto entre as equipes na última edição da Copa do Brasil, quando o clube paulista levou a melhor e ficou com o título.
Para sair com a vitória, o Vasco, comandado por Renato Gaúcho, precisará encerrar um incômodo tabu: nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena, inaugurada em 2014. Clique aqui para continuar lendo!
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