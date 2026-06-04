Jogador do Vasco recebe sondagens de rivais da Série A e pode deixar o clube

Com a relação cada vez mais desgastada entre o jogador e parte da torcida vascaína, Tchê Tchê volta a receber sondagens e pode deixar o Vasco na janela do meio do ano. Tchê Tchê tem contrato com o Vasco até o fim da temporada e estará apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de 1º de julho.

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No começo do ano, o meio-campista recebeu propostas para deixar o clube. O Vasco sinalizou positivamente para uma negociação, mas o jogador optou por permanecer em São Januário. A decisão foi influenciada principalmente pela adaptação da família à vida no Rio de Janeiro, fator que pesou na escolha pela continuidade.

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Tchê Tchê permaneceu no banco de reservas durante a derrota para o Atlético-MG, no último domingo, e não ultrapassou o limite de 12 partidas estipulado pelo regulamento da CBF para defender outro clube da Série A na mesma edição da competição. Assim, a possibilidade de uma transferência voltou a ganhar força internamente.

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Informado inicialmente pelo GE e confirmado pelo Lance!, o jogador recebeu contatos iniciais e sondagens de pelo menos dois clubes da Série A interessados em sua situação. O vínculo de Tchê Tchê com o Vasco se encerra ao fim de 2026.

Contudo, a liberação do volante está diretamente ligada à chegada de um substituto para o setor. Desde o início da temporada, a posição de volante aparece entre as prioridades do departamento de futebol para reforçar o elenco. Internamente, existe o entendimento de que o grupo carece de mais opções, especialmente de um jogador com características de segundo volante, capaz de atuar com intensidade entre defesa e ataque.

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O vínculo de Tchê Tchê com o Vasco se encerra ao fim de 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

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