Vasco estende empréstimo de Robert Renan junto ao Zenit

O Vasco decidiu ampliar a permanência de Robert Renan e acionará a cláusula prevista em contrato para estender o empréstimo do zagueiro junto ao Zenit, da Rússia, até o fim de 2026. O vínculo atual do defensor termina em 30 de junho, mas a diretoria já iniciou os trâmites para garantir sua continuidade após a pausa para a Copa do Mundo.

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A extensão já estava prevista no acordo firmado entre os clubes e é tratada internamente como uma medida importante para o planejamento do elenco na sequência da temporada. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Fábio Azevedo e confirmada pelo Lance!.

Além da possibilidade de ampliar o empréstimo, o contrato também prevê uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões na cotação atual). Para adquirir os direitos econômicos do jogador em definitivo, o Vasco precisará exercer a cláusula até novembro.

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A diretoria cruz-maltina entende que a renovação do empréstimo oferece mais tempo para organizar o fluxo de caixa antes de uma eventual negociação permanente com o Zenit.

O defensor não é o único atleta do elenco com situação contratual semelhante. O Vasco também possui Carlos Cuesta, Johan Rojas e Cuiabano vinculados por empréstimo até o fim do ano. Os três contratos contam com opção de compra previamente estabelecida.

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Robert Renan em ação pelo Vasco contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasieiro de 2026 (Foto: Marina Uezima / Brazil Photo Press / Folhapress)

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