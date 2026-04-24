Reforços da 'era Diniz' vivem fases distintas no Vasco

O reencontro entre o Vasco e seu ex-treinador Fernando Diniz, neste domingo (26), às 16h, contra o Corinthians, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, carrega mais do que um componente emocional. A partida também serve como termômetro para avaliar um capítulo recente do clube: o elenco moldado sob medida para o estilo de jogo do treinador.

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No início da temporada, o Vasco estruturou seu planejamento pensando diretamente nas ideias de Diniz. A diretoria não apenas buscou jogadores com características compatíveis, como também contou com a participação ativa do técnico nas escolhas. O resultado foi a chegada de seis reforços com o "selo Diniz": Johan Rojas, Alan Saldivia, Brenner, Marino Hinestroza, Cuiabano e Claudio Spinelli.

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Durante as apresentações, foi recorrente ouvir dos reforços a influência direta de Diniz nas negociações. Brenner, por exemplo, relembrou a relação construída no São Paulo, onde viveu seu melhor momento na carreira, e revelou a importância dos contatos com o treinador para a concretização do negócio.

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— As conversas iniciaram em dezembro, quando Diniz me ligou. Não foi a primeira vez que ele me ligou depois que saí do São Paulo, quando trabalhamos juntos. Sempre procurou saber como eu estava, as situações (da carreira) enquanto esteve empregado ou não. Temos uma relação boa fora do campo, e dentro de campo também tivemos quando trabalhamos juntos.

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Já Hinestroza destacou que uma breve conversa foi suficiente para definir sua escolha pelo Vasco.

— Estou muito feliz de estar aqui. O primeiro que tomou a decisão fui eu, quero que isso fique bastante claro. Vim para cá porque o Vasco foi o time que mais quis eu que jogasse aqui. A decisão do Diniz ficou muito clara. Não precisei falar muito, foram apenas 20 minutos e já queria assinar. Não tinha falado com o técnico de nenhum outro clube, só com o Diniz. Isso foi muito importante.

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Meses depois — e já sem Diniz no comando, demitido em fevereiro — o cenário é outro. O elenco permanece, mas as respostas em campo variam bastante.

Johan Rojas

Primeiro reforço anunciado, Rojas demorou a engrenar, mas hoje vive seu melhor momento no Cruz-Maltino. Titular, assumiu protagonismo após a saída de Philippe Coutinho e herdou a camisa 10. Com quatro assistências em 18 jogos, já mostra adaptação ao futebol brasileiro e foi decisivo ao participar dos dois gols da equipe na Copa do Brasil na última terça-feira (21).

Alan Saldivia

Inicialmente reserva, o zagueiro uruguaio conquistou espaço e hoje forma dupla com Robert Renan. Sua qualidade na saída de bola — um dos pontos que encantavam Diniz — tem sido um diferencial na consolidação como titular.

Saldivia na partida entre Vasco e Paysandu (Foto: Andrey Siqueira/MyPhoto Press/Folhapress)

Brenner

Um dos pedidos mais diretos do ex-treinador, Brenner ainda não correspondeu às expectativas. Apesar de quatro participações em gols em 15 partidas, as chances desperdiçadas pesam, e o atacante atualmente figura mais no banco do que entre os titulares.

Marino Hinestroza

Contratação de investimento alto, o colombiano ainda busca seu espaço. Sem participações diretas em gols, tem sido utilizado com cautela pelo atual técnico Renato Gaúcho, que já apontou a necessidade de adaptação do jogador ao futebol brasileiro.

Cuiabano

Depois de chegar sem condições físicas ideais, o lateral rapidamente mudou seu status. Ganhou a disputa com Lucas Piton e soma bons números: dois gols e três assistências em 10 jogos, sendo hoje uma peça importante no time.

Claudio Spinelli

O argentino começou atrás na hierarquia ofensiva, mas vive ascensão. Os dois gols marcados contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, reforçam o bom momento. No total, são quatro gols e uma assistência em 13 partidas.

Spinelli comemora o gol do Vasco com os companheiros (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O duelo contra o Corinthians, portanto, não é apenas mais uma rodada do Brasileirão. É também um reencontro com um passado recente que ainda ecoa no presente do clube.

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