Vasco conhece datas e horários dos jogos nos playoffs da Sul-Americana
Cruz-Maltino avançou na segunda colocação do Grupo G e enfrentará o Independiente Medellín
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A Conmebol detalhou o calendário dos playoffs de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (3). O Vasco irá enfrentar o Independiente Medellín (COL), decidindo a vaga em São Januário. Veja abaixo as datas e os horários dos confrontos:
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Os jogos foram marcados para duas quartas-feiras, dias 22 e 29 de julho, ambos às 19h (de Brasília). A ida acontecerá no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín, e a volta na Colina Histórica.
Caso avance de fase na Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino enfrentará o Olimpia nas oitavas de final. O time paraguaio esteve na mesma chave do Cruz-Maltino, o Grupo G, e terminou na liderança com 13 pontos somados, enquanto o Vasco avançou em segundo, com dez.
Apenas os líderes de cada grupo avançaram de forma direta para as oitavas de final e formaram o Pote 1 do sorteio. Os cruzamentos dos playoffs, dos segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros da Libertadores, foram definidos previamente pelo desempenho nas fases de grupos das duas competições.
Universidad Central-VEN x Santos
Lanús-ARG x Cienciano-PER
Santa Fé-COL x Caracas-VEN
Nacional-URU x Tigre-ARG
Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI
Independiente Medellín-COL x Vasco
Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino
Bolívar-BOL x Grêmio
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Veja o cruzamento das oitavas da Sul-Americana
O sorteio da Conmebol definiu previamente os caminhos dos clubes no mata-mata, já com os cruzamentos definidos após a fase de playoffs. A chave do Vasco conta com os gigantes São Paulo, Grêmio, River Plate e Boca Juniors.
Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR
Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG
Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo
Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia
Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate
Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU
Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU
Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo
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