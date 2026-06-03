Vasco conhece datas e horários dos jogos nos playoffs da Sul-Americana

A Conmebol detalhou o calendário dos playoffs de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (3). O Vasco irá enfrentar o Independiente Medellín (COL), decidindo a vaga em São Januário. Veja abaixo as datas e os horários dos confrontos:

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Os jogos foram marcados para duas quartas-feiras, dias 22 e 29 de julho, ambos às 19h (de Brasília). A ida acontecerá no Estádio Atanásio Girardot, em Medellín, e a volta na Colina Histórica.

Caso avance de fase na Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino enfrentará o Olimpia nas oitavas de final. O time paraguaio esteve na mesma chave do Cruz-Maltino, o Grupo G, e terminou na liderança com 13 pontos somados, enquanto o Vasco avançou em segundo, com dez.

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Apenas os líderes de cada grupo avançaram de forma direta para as oitavas de final e formaram o Pote 1 do sorteio. Os cruzamentos dos playoffs, dos segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros da Libertadores, foram definidos previamente pelo desempenho nas fases de grupos das duas competições.

Universidad Central-VEN x Santos

Lanús-ARG x Cienciano-PER

Santa Fé-COL x Caracas-VEN

Nacional-URU x Tigre-ARG

Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI

Independiente Medellín-COL x Vasco

Sporting Cristal-PER x Red Bull Bragantino

Bolívar-BOL x Grêmio

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Renato Gaúcho durante duelo entre Vasco e Barracas Central, pela Sul-Americana (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja o cruzamento das oitavas da Sul-Americana

O sorteio da Conmebol definiu previamente os caminhos dos clubes no mata-mata, já com os cruzamentos definidos após a fase de playoffs. A chave do Vasco conta com os gigantes São Paulo, Grêmio, River Plate e Boca Juniors.

Boca Juniors-ARG ou O'Higgins-CHI x Recoleta-PAR

Sporting Cristal-PER ou Red Bull Bagantino x Atlético-MG

Lanus-ARG ou Cienciano-PER x Botafogo

Independiente Medellín-COL ou Vasco x Olimpia

Santa Fé-COL ou Caracas-VEN x River Plate

Nacional-URU ou Tigre-ARG x Montevideo City Torque-URU

Universidad Central-VEN ou Santos x Macará-EQU

Bolívar-BOL ou Grêmio x São Paulo