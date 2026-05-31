Renato Gaúcho lamenta fase, mas defende trabalho no Vasco: 'Campanha muito boa'

Renato Gaúcho foi muito criticado após a derrota do Vasco para o Atlético-MG, neste domingo (31), em São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão, e deixou o gramado sob fortes vaias. Após a partida, que deixou o Cruz-Maltino na zona de rebaixamento, o técnico comentou a situação do elenco na competição e defendeu seu trabalho.

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De cara, Renato fez questão de falar que, sob seu comando, o Vasco conquistou praticamente todos os pontos até agora na competição. O treinador estreou no dia 12 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras.

— Eu não vou falar a mesma coisa, mas basicamente comigo esse grupo ganhou 19 dos 42 pontos que disputou. É uma campanha muito boa. Infelizmente o Vasco não começou bem o campeonato. Está na zona de rebaixamento com 20 pontos, mas tem três/quatro clubes com 21 pontos, tem clubes com 22, tem clube em nono lugar com três pontos a mais do que a gente. Está muito embolado — disse o técnico do Vasco.

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— Se você tem duas vitórias você dá um salto muito grande, e se tem duas derrotas você dá um salto negativo também. Desde que cheguei é nadar contra a maré e, mesmo assim, fizemos 19 pontos. O campeonato está bastante equilibrado nessa zona, e infelizmente vamos ficar essa folga para a Copa na zona — completou Renato Gaúcho.

Com o resultado, o Vasco vai para o recesso de cerca de dois meses ocupando a 17ª colocação do Brasileirão, abrindo a zona de rebaixamento com 20 pontos somados.

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Spinelli, do Vasco, e Lyanco, do Atlético-MG, em disputa (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

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Veja outras respostas do técnico de Renato Gaúcho:

Planejamento

— Essas perguntas tem que fazer para o presidente do clube (Pedrinho). Eu converso bastante com o Pedrinho, é uma pessoa que se doa muito ao clube. Eu tenho conversado bastante com ele, da última vez que conversamos nós ficamos 2h em reunião, então eu passo pra ele, passo para o Admar o meu pensamento (…) Eu também entendo a situação do clube, do momento que você também não consegue se mexer muito por causa da falta do dinheiro. E o presidente está correndo atrás quanto a isso.

Análise da partida

— O jogo a gente começou bem, não faltou entrega da equipe. Tivemos algumas oportunidades no início do jogo, infelizmente a gente não soube aproveitá-las, e numa bola parada nós tomamos o gol. E aí sabe como é a pressão. Tem que começar a se expor, abrir o time, ir pra dentro do adversário. A gente criou algumas situações, mas infelizmente não conseguiu o gol de empate pra gente tentar reagir e conseguir a vitória. O Atlético também teve poucas oportunidades, mas nas poucas oportunidades, ele fez o gol. Nós tivemos algumas oportunidades, e infelizmente nós não aproveitamos.

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Metas do ano

— rocurei executar o planejamento. Disputamos três competições e classificamos na Sul-Americana e na Copa do Brasil. A porcentagem desde que cheguei é boa. O clube que está na nossa frente tem um ponto a mais. Se você pegasse mais um ou dois pontos, o Vasco estaria fora da zona de rebaixamento, mas o Campeonato Brasileiro é cruel. Antes, o Vasco ganhou um ponto de 12 e, desde minha chegada, é só pedalar, pedalar, pedalar e nadar contra a maré. Tem jogo a cada três dias, poupamos jogadores sempre pensando no Brasileiro. Hoje o Vasco continua na zona, mas apenas um ponto atrás dos que estão fora