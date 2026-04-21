Melhores momentos: em noite inspirada de Spinelli, Vasco bate o Paysandu na Copa do Brasil
Argentino marcou duas vezes na vitória do Gigante da Colina contra o Papão
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco venceu o Paysandu por 2 a 0 na noite desta terça-feira (21), no Mangueirão, em Belém, pela 5ª fase da Copa do Brasil. Os dois gols do Gigante da Colina foram marcados pelo centroavante argentino Claudio Spinelli, que aproveitou a oportunidade dada pelo técnico Renato Gaúcho para iniciar entre os titulares e foi decisivo na partida.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Como foi Paysandu x Vasco?
Após um início movimentado, com boas chegadas de ambos os lados nos primeiros 15 minutos, o Paysandu passou a assumir o controle da partida. O Vasco perdeu intensidade, reduziu a produção ofensiva e viu o adversário crescer, principalmente explorando o lado direito da defesa vascaína, onde encontrava espaços com frequência.
Com dificuldade na construção, o time de Renato Gaúcho foi burocrático na circulação da bola, abusando dos passes laterais e sem a agressividade necessária para romper linhas. Mais organizado e incisivo, o Papão foi superior na etapa inicial, criou as melhores oportunidades e poderia ter ido para o intervalo em vantagem. Na saída para o vestiário, o clima esquentou: Puma Rodríguez e Thiago Mendes discutiram de forma ríspida e precisaram ser contidos pelos companheiros.
Na volta do intervalo, o Vasco apresentou melhora e passou a levar mais perigo, especialmente nos primeiros 15 minutos. Aos 13, Castro falhou em uma dividida e permitiu a arrancada de Rojas pela esquerda. Após o zagueiro Bispo cortar a bola pela lateral enquanto fazia a cobertura, o jogador escorreu o deixou a zaga desguarnecida, Rojas foi esperto e fez a cobrança rápida para encontrar Andrés Gómez, que serviu Spinelli livre no meio da área estufar as redes. Três minutos depois, o argentino apareceu novamente: Rojas fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou com precisão para o centroavante, que se desmarcou e cabeceou no canto, ampliando.
Os dois gols em sequência abalaram o Paysandu e deram tranquilidade ao Vasco, que passou a administrar o resultado com segurança. A vitória por 2 a 0 no Mangueirão garante uma vantagem importante para o jogo de volta, marcado para o dia 14 de maio, no Rio de Janeiro.
O que vem por aí?
O Gigante da Colina volta aos gramados no próximo domingo (26) para enfrentar o Corinthians, às 16h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Papão enfrenta o Itabaiana no próximo sábado (25) pela 4ª rodada da Série C.
✅ FICHA TÉCNICA
PAYSANDU X VASCO
COPA DO BRASIL - 5ª FASE
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mangueirão
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP)
⚽ Gols: Spinelli (2)
🟨 Cartões amarelos: Pedro Henrique (PAY), Thiago Mendes (VAS) e Henrico (PAY)
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Paysandu
Gabriel Mesquista; Edílson, Castro, Bruno Bispo e Facundo Bonifazi; Pedro Henrique (Brian Macapá e Henrico), Caio Mello e Marcinho; Hinkel (Lucas Cardoso), Kleiton Pego (Thalyson) e Ítalo (Juninho) (Técnico: Júnior Rocha)
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Matheus França) e Tchê Tchê (Nuno Moreira); Rojas (Adson), Andrés Gómez (Hugo Moura) e Spinelli (Brenner) (Técnico: Renato Gaúcho)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias