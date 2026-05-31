Rayan celebra primeiro gol pela Seleção e prevê competição por titularidade

O atacante Rayan, do Bournemouth, marcou o seu primeiro gol pela Seleção Brasileira no amistoso deste domingo (31), contra o Panamá. Revelado pelo Vasco, o jogador de 19 anos viu o Maracanã inteiro cantar a música que virou hit na torcida cruz-maltina: "Oi, boa noite! Será que vai ter gol do Rayan hoje?". Em entrevista ao "SporTV" após o apito final, o jovem atleta destacou o momento.

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— Estou muito feliz com o meu primeiro gol pela Seleção. Foi bom receber o carinho da torcida aqui. Cantaram a musiquinha: "Oi, boa noite!" e teve o gol, então agradeço a Deus por isso — celebrou.

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O gol de Rayan foi o terceiro do Brasil, anotado logo no início do segundo tempo. No intervalo da partida, Carlo Ancelotti substituiu dez dos 11 titulares. Para o atacante, o bom desempenho dos reservas aumenta a competitividade por vagas até a Copa do Mundo.

— A gente vem treinando muito bem essa semana, fiz o gesto para pressionar mais forte o goleiro, ele (Igor Thiago) pressionou e fiz o gol. Eu acho que sim (pode deixar pulga atrás da orelha de Ancelotti). O time que entrou no segundo tempo vem treinando muito bem. Então, a gente pôde entrar e contribuir da forma que viemos treinando. Fizemos quatro gols no segundo tempo — disse.

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Apesar dos pedidos de torcedores, o ex-Vasco garantiu que irá guardar com carinho a camisa utilizada no amistoso.

— Com certeza vou guardar, essa aqui é especial — concluiu.

Rayan finaliza bonito para marcar terceiro gol do Brasil contra o Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Brasil de Rayan vai para os Estados Unidos

Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6), em Cleveland, contra o Egito. O jogo será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A delegação brasileira viaja nesta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial, que será no dia 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.