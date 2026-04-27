Vasco avança em negociações com novo patrocinador máster

O Vasco deu mais um passo importante nos bastidores e está em negociação com a SportingBet para assumir o posto de patrocinadora máster do clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Colina 1923.

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Desde o início de 2026, o Gigante da Colina está sem um patrocinador principal na camisa, após o encerramento da parceria com a Betfair. O contrato anterior era, até então, o maior da história do clube, com valores anuais que variavam entre R$ 70 milhões e R$ 115 milhões, dependendo do cumprimento de metas.

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Camisa do Vasco no gramado do Mangueirão antes da partida entre o Cruz-Maltino e Remo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Internamente, a diretoria cruzmaltina optou por adotar cautela nas negociações recentes. Conforme antecipado pelo Lance! no começo de abril, propostas recebidas anteriormente não antigiam as expectativas financeiras do clube. A avaliação é de que o peso da marca Vasco, aliado à chegada da Nike como nova fornecedora de material esportivo, aumentou o potencial comercial da equipe.

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Dirigentes entendem que havia margem para negociar com mais tranquilidade — a chamada "gordura financeira" — permitindo ao clube buscar um acordo mais robusto e alinhado ao seu posicionamento no mercado.

A SportingBet, atual pretendente, já investe forte no futebol brasileiro e mantém contrato com o Palmeiras, avaliado em cerca de R$ 100 milhões por temporada. Nos bastidores, o Vasco sinaliza que está disposto a aceitar um acordo com uma casa de apostas, desde que a empresa seja considerada confiável e possua forte reputação no mercado, evitando qualquer associação da imagem do clube a possíveis sistemas irregulares ou práticas duvidosas.

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