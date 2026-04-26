Atitude de Corinthians após vitória contra o Vasco viraliza: 'Se fosse o contrário'
Vasco perdeu para o Corinthians por 1 a 0
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O Corinthians venceu o Vasco, neste domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª do Campeonato Brasileiro, com 1 jogador a mais desde o fim da primeira etapa. Ao fim da partida, o Alvinegro realizou uma provocação para o clube carioca que dividiu opiniões de internautas.
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O Timão venceu por 1 a 0 com gol de Matheus Bidu e sustentou o placar mesmo com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo. A partida marcou também a primeira vitória de Fernando Diniz sob o comando da equipe, que sai da zona do rebaixamento e torce para outros resultados para seguir fora do Z4.
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Mas, no fim do jogo o Corinthians fez uma provocação ao Vasco através do telão do estádio, fazendo referências à música do 'A barreira vai virar baile'.
Veja:
Nas redes sociais, torcedores se dividiram ao opinar sobre a provocação, uns dizendo que o Cruzmaltino tem uma eterna freguesia com o Timão, enquanto outros criticaram que se fosse ao contrário a opinião pública seria diferente.
Veja a repercussão:
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Texto de: Vinicius Barbosa.
Primeiro tempo
A vantagem de um gol no placar ficou curta diante do que o Corinthians produziu contra o Vasco. Léo Jardim fez três defesaças em cabeçadas de bola parada e só não parou o belo gol construído pelo Timão. Vitinho acionou Garro, que passou de letra para Matheus Bidu. O lateral dominou e girou como um centroavante antes de bater e balançar as redes aos 37 minutos. Do lado do Vasco, apenas Brenner assustou Kauê com um chute forte de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro corintiano.
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Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Vasco voltou mais aceso ao ataque e finalmente pressionou o Corinthians com chances seguidas. Kauê fez boas intervenções e evitou o gol de empate. O cruz-maltino não conseguiu manter o ritmo alto e viu o rival se acomodar no jogo, controlando a velocidade da partida, por mais que também não assustasse com finalizações. Os homens de frente do Vasco não tiveram chances claras para finalizar e tentar mudar o panorama do jogo. que terminou com vitória corintiana. Apesar do placar mínimo, o suficiente para dar a Fernando Diniz sua primeira vitória no Brasileirão à frente do Timão.
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