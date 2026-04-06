Vasco considera propostas por patrocínio máster baixas e adota paciência
Gigante da Colina está sem o patrocinio principal desde o começo de 2026
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O Vasco segue no mercado em busca de um novo patrocinador máster, mas sem pressa para fechar acordo. Desde o dia 1º de janeiro de 2026, quando encerrou o vínculo com a Betfair, o clube analisa propostas, porém entende que os valores apresentados até o momento estão aquém do que considera ideal.
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O Lance! apurou que a diretoria cruz-maltina avalia o atual momento como estratégico para valorizar o espaço mais nobre da camisa. Internamente, há o entendimento de que o peso da marca do clube, somado à chegada da Nike como fornecedora de material esportivo, fortalece o potencial comercial e permite ao Vasco adotar uma postura mais paciente nas negociações.
Ainda de acordo com a apuração, dirigentes consideram que "há gordura" para negociar com calma e buscar um contrato mais vantajoso. As propostas recebidas até aqui são vistas como baixas, o que reforça a decisão de aguardar novas investidas do mercado antes de avançar em um acordo definitivo.
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Apesar disso, o clube não descarta mudar de estratégia caso não alcance os valores desejados. A possibilidade de fechar com um patrocinador por um montante inferior existe, mas apenas como alternativa.
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O Lance! também apurou que a busca por um patrocinador máster ocorre de forma independente das tratativas por um novo investidor. Embora o Vasco da Gama avance nas negociações envolvendo a SAF, não há qualquer relação entre os processos. Internamente, a avaliação é de que não existe a necessidade de aguardar a definição de um novo dono para, então, intensificar ou conduzir as conversas com possíveis patrocinadores.
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