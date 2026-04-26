Torcedores do Vasco apontam culpado e mandam recado a Renato Gaúcho: 'Devia'
A equipe cruzmalina perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, fora de casa
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O Vasco perdeu para o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 13ª do Campeonato Brasileiro, com 1 jogador a mais desde o fim da primeira etapa.
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Torcedores se revoltam com expulsão em Corinthians x Vasco: ‘Surtou’
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O Cruzmaltino que chegou embalado pela vitória fora de casa na Copa do Brasil, bateu o Paysandu por 2 a 0, já no Brasileirão, a equipe soma 16 pontos e ocupa a 11ª posição na tabela.
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O único gol da partida aconteceu aos 37 minutos da primeira etapa, quando a equipe Alvinegra conseguiu uma troca de passes no setor ofensivo. Com um toque de letra, Rodrigo Garro achou Matheus Bidu livre na área vascaína. O lateral dominou, girou e finalizou no canto esquerdo do gol de Léo Jardim.
➡️Torcedores se revoltam com expulsão em Corinthians x Vasco: 'Surtou'
Nas redes sociais, torcedores culparam o treinador, Renato Gaúcho pelo o resultado fora de casa. Com um jogador a mais em toda a segunda etapa, a equipe Cruzmaltina não conseguiu criar jogadas e nem oferecer perigo a equipe adversária.
Veja a repercussão:
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Texto de: Vinicius Barbosa.
Primeiro tempo
A vantagem de um gol no placar ficou curta diante do que o Corinthians produziu contra o Vasco. Léo Jardim fez três defesaças em cabeçadas de bola parada e só não parou o belo gol construído pelo Timão. Vitinho acionou Garro, que passou de letra para Matheus Bidu. O lateral dominou e girou como um centroavante antes de bater e balançar as redes aos 37 minutos. Do lado do Vasco, apenas Brenner assustou Kauê com um chute forte de fora da área, que ficou nas mãos do goleiro corintiano.
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Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Vasco voltou mais aceso ao ataque e finalmente pressionou o Corinthians com chances seguidas. Kauê fez boas intervenções e evitou o gol de empate. O cruz-maltino não conseguiu manter o ritmo alto e viu o rival se acomodar no jogo, controlando a velocidade da partida, por mais que também não assustasse com finalizações. Os homens de frente do Vasco não tiveram chances claras para finalizar e tentar mudar o panorama do jogo. que terminou com vitória corintiana. Apesar do placar mínimo, o suficiente para dar a Fernando Diniz sua primeira vitória no Brasileirão à frente do Timão.
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