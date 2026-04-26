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Veja gol em Corinthians x Vasco: Matheus Bidu abre o placar para o Timão

Equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/04/2026
16:48
Atualizado há 2 minutos
Corinthians x Vasco pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)
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O Corinthians saiu na frente do placar na partida contra o Vasco, deste domingo (26), na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o lateral Matheus Bidu foi o responsável por colocar o Timão na frente.

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O gol aconteceu ainda na primeira etapa. O cronômetro marcava 37 minutos, quando a equipe do técnico Fernando Diniz conseguiu uma bela troca de passes no setor ofensivo. Com um toque de letra, Rodrigo Garro achou Matheus Bidu livre na área cruzmaltina.

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O lateral dominou, girou e finalizou no canto esquerdo do gol de Léo Jardim. O arqueiro do Vasco tentou tocar na bola, mas o arremate foi preciso e não deu chances de defesa.

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