Vasco prega respeito ao Poder Judiciário e manda recado à torcida Cruz-Maltino pede postura compatível durante o andamento dos processos envolvendo a Recuperação Judicial do clube e da SAF

O Vasco publicou nota nesta segunda-feira (13) para defender o respeito ao Poder Judiciário, repudiar qualquer tentativa de pressão sobre magistrados e pedir que a torcida mantenha uma postura compatível com o andamento dos processos envolvendo a Recuperação Judicial do clube e da SAF.

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No comunicado, o clube afirma que respeita os magistrados responsáveis pelos processos e recursos relacionados à recuperação judicial e diz rejeitar qualquer conduta que possa ser interpretada como tentativa de intimidação ou desrespeito às autoridades.

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— O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público manifestar seu irrestrito respeito aos magistrados que conduzem os processos e recursos relacionados à Recuperação Judicial desta instituição e de sua SAF, repudiando com veemência qualquer ato que possa ser interpretado como pressão, intimidação ou desrespeito ao Poder Judiciário ou a seus membros — diz parte da nota.

Em outro trecho, o Cruz-Maltino faz um apelo direto aos torcedores para que respeitem as decisões judiciais, independentemente do resultado dos processos.

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— Convocamos nossa torcida, a mais apaixonada, a demonstrar, como sempre fez, que o amor pelo Vasco se expressa com grandeza. Respeitar as decisões judiciais, concordando ou não com elas, é a atitude de um torcedor que compreende que a estabilidade institucional do clube depende da regularidade dos processos judiciais em curso — escreveu o clube.

O comunicado também afirma que existem pessoas interessadas em "tumultuar e obstruir o bom andamento das ações" e que tentam associar esse comportamento à torcida vascaína. Por fim, o Vasco reforça que as decisões judiciais devem ocorrer sem influência externa. Confira abaixo a nota na íntegra.

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Sede do Vasco no Calabouco (Foto: Divulgação / Vasco)

Nota do Vasco

"NOTA OFICIAL DO CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público manifestar seu irrestrito respeito aos magistrados que conduzem os processos e recursos relacionados à Recuperação Judicial desta instituição e de sua SAF, repudiando com veemência qualquer ato que possa ser interpretado como pressão, intimidação ou desrespeito ao Poder Judiciário ou a seus membros.

O Vasco da Gama tem 127 anos de história construída sobre valores inegociáveis: lealdade, respeito e dignidade. Esses valores se aplicam dentro e fora de campo — e alcançam, necessariamente, as instituições do Estado democrático de direito, incluindo o Poder Judiciário.

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Convocamos nossa torcida, a mais apaixonada, a demonstrar, como sempre fez, que o amor pelo Vasco se expressa com grandeza. Respeitar as decisões judiciais — concordando ou não com elas — é a atitude de um torcedor que compreende que a estabilidade institucional do clube depende da regularidade dos processos judiciais em curso.

O clube está ciente de que agentes interessados em tumultuar e obstruir o bom andamento das ações em curso tentam atribuir à nossa torcida comportamentos que não partem dela. O Vasco não compactua com essa narrativa e tampouco permitirá que o nome de sua torcida seja instrumentalizado para fins que prejudiquem o clube e os processos judiciais.

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As instâncias judiciais devem funcionar com plena independência. Qualquer interferência externa — de qualquer origem — é incompatível com o estado democrático de direito e com os valores que o Vasco da Gama representa."

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