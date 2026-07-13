Vasco prega respeito ao Poder Judiciário e manda recado à torcida
Cruz-Maltino pede postura compatível durante o andamento dos processos envolvendo a Recuperação Judicial do clube e da SAF
O Vasco publicou nota nesta segunda-feira (13) para defender o respeito ao Poder Judiciário, repudiar qualquer tentativa de pressão sobre magistrados e pedir que a torcida mantenha uma postura compatível com o andamento dos processos envolvendo a Recuperação Judicial do clube e da SAF.
➡️ Mercado: Vasco mira zagueiro ex-Botafogo; Deossa está por detalhes
No comunicado, o clube afirma que respeita os magistrados responsáveis pelos processos e recursos relacionados à recuperação judicial e diz rejeitar qualquer conduta que possa ser interpretada como tentativa de intimidação ou desrespeito às autoridades.
— O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público manifestar seu irrestrito respeito aos magistrados que conduzem os processos e recursos relacionados à Recuperação Judicial desta instituição e de sua SAF, repudiando com veemência qualquer ato que possa ser interpretado como pressão, intimidação ou desrespeito ao Poder Judiciário ou a seus membros — diz parte da nota.
Fifa escolhe árbitro de eliminação do Brasil para semifinal da Copa entre Inglaterra e Argentina
Deschamps coloca Espanha como favorita e diz como parar Yamal: 'Confirmou que é'
Copa do Mundo: federação descobre que médico da seleção é ginecologista
Em outro trecho, o Cruz-Maltino faz um apelo direto aos torcedores para que respeitem as decisões judiciais, independentemente do resultado dos processos.
— Convocamos nossa torcida, a mais apaixonada, a demonstrar, como sempre fez, que o amor pelo Vasco se expressa com grandeza. Respeitar as decisões judiciais, concordando ou não com elas, é a atitude de um torcedor que compreende que a estabilidade institucional do clube depende da regularidade dos processos judiciais em curso — escreveu o clube.
O comunicado também afirma que existem pessoas interessadas em "tumultuar e obstruir o bom andamento das ações" e que tentam associar esse comportamento à torcida vascaína. Por fim, o Vasco reforça que as decisões judiciais devem ocorrer sem influência externa. Confira abaixo a nota na íntegra.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
Nota do Vasco
"NOTA OFICIAL DO CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
O Club de Regatas Vasco da Gama vem a público manifestar seu irrestrito respeito aos magistrados que conduzem os processos e recursos relacionados à Recuperação Judicial desta instituição e de sua SAF, repudiando com veemência qualquer ato que possa ser interpretado como pressão, intimidação ou desrespeito ao Poder Judiciário ou a seus membros.
O Vasco da Gama tem 127 anos de história construída sobre valores inegociáveis: lealdade, respeito e dignidade. Esses valores se aplicam dentro e fora de campo — e alcançam, necessariamente, as instituições do Estado democrático de direito, incluindo o Poder Judiciário.
Convocamos nossa torcida, a mais apaixonada, a demonstrar, como sempre fez, que o amor pelo Vasco se expressa com grandeza. Respeitar as decisões judiciais — concordando ou não com elas — é a atitude de um torcedor que compreende que a estabilidade institucional do clube depende da regularidade dos processos judiciais em curso.
O clube está ciente de que agentes interessados em tumultuar e obstruir o bom andamento das ações em curso tentam atribuir à nossa torcida comportamentos que não partem dela. O Vasco não compactua com essa narrativa e tampouco permitirá que o nome de sua torcida seja instrumentalizado para fins que prejudiquem o clube e os processos judiciais.
As instâncias judiciais devem funcionar com plena independência. Qualquer interferência externa — de qualquer origem — é incompatível com o estado democrático de direito e com os valores que o Vasco da Gama representa."
🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
Vasco
Mercado: Vasco mira zagueiro ex-Botafogo; Deossa está por detalhesHá 1 hora
Vasco
Admar Lopes alerta sobre possível reajuste financeiro na janela do VascoHá 6 horas
Vasco
Pedro Emanuel revela choro do pai após acerto com o VascoHá 6 horas
Vasco
Apresentado no Vasco, lateral Paulinho rechaça pressão: 'Um privilégio'Há 7 horas
Vasco
Pedro Emanuel assume o Vasco e crava: 'Prioridade é o Brasileirão'Há 7 horas
Vasco
AO VIVO: Siga a coletiva de apresentação de Pedro Emanuel no VascoHá 8 horas
Mais LANCE!