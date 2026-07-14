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Juninho e Alison comemoram vaga do Vasco na semifinal do Brasileiro Sub-20

Atacante falou sobre superar as críticas pela estatura; já o lateral destacou a confiança do elenco

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 21:17
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Juninho comemora gol marcado pelo Vasco para abrir o placar contra o Cruzeiro
Juninho comemora gol marcado pelo Vasco para abrir o placar contra o Cruzeiro (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

A classificação do Vasco para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 teve a assinatura de Juninho e Alison. Os dois marcaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta terça-feira (15), em São Januário, resultado que reverteu a derrota por 1 a 0 no jogo de ida e colocou o Cruz-Maltino entre os quatro melhores da competição.

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    Após a partida, os dois jogadores concederam entrevista exclusiva ao Lance! e comemoraram o momento vivido pela equipe.

    Autor do primeiro gol da vitória, Juninho foi decisivo justamente da forma que mais chama atenção em seu jogo: pelo alto. Com apenas 1,62 m, o atacante não se intimida diante de adversários mais altos e faz questão de disputar todas as bolas aéreas. Foi assim que abriu o placar diante do Cruzeiro, vencendo a marcação de um zagueiro de maior estatura para marcar de cabeça e iniciar a reação vascaína.

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    • Após a partida, o jovem reconheceu que a altura ainda gera desconfiança, mas afirmou que prefere responder às críticas dentro de campo.

    - A questão do tamanho, as pessoas sempre vão criticar, sempre vão duvidar de mim. E eu estou mostrando dentro de campo, e é isso que importa.

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    O atacante também revelou que o elenco entrou em campo convicto de que conseguiria reverter a desvantagem construída no jogo de ida e destacou a preparação ao longo da semana.

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    - A gente veio muito confiante. A semana foi muito boa para todo mundo. Sabíamos que, aqui em casa, com São Januário lotado, a vitória poderia vir e a classificação também.

    Alison celebra gol da classificação do Vasco

    Responsável pelo segundo gol vascaíno, Alison comemorou a oportunidade recebida e valorizou a confiança do grupo durante toda a partida.

    - Agradecer a Deus pelo gol e pela classificação. Também agradecer pela oportunidade de entrar e conseguir fazer um gol para garantir a nossa classificação. Sabíamos da força da nossa equipe. Confiamos até o final e conseguimos sair com a classificação. Agora é foco total na semifinal.

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    Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Vasco garantiu presença entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora aguarda a definição de Botafogo e Santos para conhecer o adversário na próxima fase.

    Alison comemora o segundo gol do Vasco contra o Cruzeiro no Brasileirão sub-20
    Alison comemora o segundo gol do Vasco contra o Cruzeiro no Brasileirão sub-20 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

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