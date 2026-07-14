Juninho e Alison comemoram vaga do Vasco na semifinal do Brasileiro Sub-20
Atacante falou sobre superar as críticas pela estatura; já o lateral destacou a confiança do elenco
A classificação do Vasco para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 teve a assinatura de Juninho e Alison. Os dois marcaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta terça-feira (15), em São Januário, resultado que reverteu a derrota por 1 a 0 no jogo de ida e colocou o Cruz-Maltino entre os quatro melhores da competição.
➡️ Técnico Matheus Curopos celebra campanha do Vasco no Brasileiro sub-20
Após a partida, os dois jogadores concederam entrevista exclusiva ao Lance! e comemoraram o momento vivido pela equipe.
Autor do primeiro gol da vitória, Juninho foi decisivo justamente da forma que mais chama atenção em seu jogo: pelo alto. Com apenas 1,62 m, o atacante não se intimida diante de adversários mais altos e faz questão de disputar todas as bolas aéreas. Foi assim que abriu o placar diante do Cruzeiro, vencendo a marcação de um zagueiro de maior estatura para marcar de cabeça e iniciar a reação vascaína.
Tuchel projeta semifinal contra Argentina e cobra evolução da Inglaterra
Erros, acertos e novas regras: a arbitragem da Copa do Mundo de 2026
Yamal usa faixa com código contra França na Copa; entenda o que significa
Após a partida, o jovem reconheceu que a altura ainda gera desconfiança, mas afirmou que prefere responder às críticas dentro de campo.
- A questão do tamanho, as pessoas sempre vão criticar, sempre vão duvidar de mim. E eu estou mostrando dentro de campo, e é isso que importa.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
O atacante também revelou que o elenco entrou em campo convicto de que conseguiria reverter a desvantagem construída no jogo de ida e destacou a preparação ao longo da semana.
- A gente veio muito confiante. A semana foi muito boa para todo mundo. Sabíamos que, aqui em casa, com São Januário lotado, a vitória poderia vir e a classificação também.
Alison celebra gol da classificação do Vasco
Responsável pelo segundo gol vascaíno, Alison comemorou a oportunidade recebida e valorizou a confiança do grupo durante toda a partida.
- Agradecer a Deus pelo gol e pela classificação. Também agradecer pela oportunidade de entrar e conseguir fazer um gol para garantir a nossa classificação. Sabíamos da força da nossa equipe. Confiamos até o final e conseguimos sair com a classificação. Agora é foco total na semifinal.
Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Vasco garantiu presença entre os quatro melhores do Campeonato Brasileiro Sub-20 e agora aguarda a definição de Botafogo e Santos para conhecer o adversário na próxima fase.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Vasco
Técnico Matheus Curopos celebra campanha do Vasco no Brasileiro sub-20Há 1 hora
Futebol Nacional
Sob os olhares de Pedro Emanuel, Vasco vence o Cruzeiro e avança no Brasileiro Sub-20Há 4 horas
Vasco
Novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel acompanha jogo do sub-20 em São JanuárioHá 4 horas
Vasco
Cria do Vasco, Andrey Santos se declara ao clube em apresentação no Manchester UnitedHá 4 horas
Vasco
Vasco entrega Welcome Kit aos atletas do sub-20 antes de partida decisiva no BrasileiroHá 7 horas
Vasco
Vasco adota cautela no mercado e aguarda definição sobre a SAFHá 14 horas
Mais LANCE!