Recuperado de lesão, Jair é reintegrado ao elenco do Vasco

O Vasco ganhou uma notícia animadora neste sábado (2): o volante Jair está oficialmente reintegrado às atividades com o restante do elenco após um longo período de recuperação. O retorno marca um passo importante tanto para o jogador quanto para a comissão técnica, que aguarda ansiosamente por mais opções no meio-campo.

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Essa foi a primeira vez que o volante esteve novamente em campo com o elenco desde a grave lesão sofrida em agosto de 2025, em partida contra o Sport. Na ocasião, o jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após uma entrada dura, e exames posteriores confirmaram um quadro complexo no joelho direito.

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Jair é recebido por companheiros no treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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O diagnóstico apontou lesões no ligamento cruzado anterior, no ligamento colateral medial, além de danos nos meniscos e uma lesão osteocondral. A gravidade exigiu um longo processo de recuperação, com tratamento intensivo, fisioterapia e recondicionamento físico.

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Para o técnico Renato Gaúcho, o retorno de Jair representa um reforço importante. O treinador vem adotando um sistema de rodízio frequente no elenco, priorizando a condição física dos atletas ao longo da temporada. Nesse contexto, a presença de um jogador versátil como Jair amplia as possibilidades táticas da equipe. Capaz de atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante, Jair chega para fortalecer um setor que vinha sofrendo com poucas opções de reposição.

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