O jovem volante Euder, destaque da equipe sub-20 do Vasco da Gama, sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficará afastado dos gramados por um longo período. O jogador de 20 anos rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) durante a partida contra o América-MG, na última quarta-feira (30), em Belo Horizonte, após uma dividida forte com um adversário.

O tempo estimado de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que deve tirar o atleta de boa parte da próxima temporada das competições de base e adiar seus planos de estreia pela equipe profissional.

Mesmo ainda integrando o elenco sub-20, Euder já vinha chamando a atenção da comissão técnica principal. Ao longo do Brasileirão deste ano, ele chegou a ser relacionado para três partidas devido às ausências de outros volantes por lesões e suspensões, embora ainda não tenha feito sua estreia oficial com a camisa cruzmaltina. No Campeonato Carioca, também foi opção em duas oportunidades, mas não entrou em campo.

Euder comemora gol marcado pelo Sub-20 do Vasco (Foto: Reprodução/Vasco)

Nascido em Recife (PE), Euder chegou ao Vasco em 2024, vindo do Novo Hamburgo (RS). Antes disso, teve passagens pelas categorias de base de Flamengo e Sport, e ganhou destaque no Vasco durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde se sobressaiu pela qualidade do passe e pela capacidade de organização do meio-campo. O contrato do volante com o Gigante da Colina vai até março de 2027.

