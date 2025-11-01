menu hamburguer
Volante Euder, da base do Vasco, sofre lesão e ficará fora quase um ano

Jogador rompeu o ligamento cruzado na partida entre Vasco e América-MG

Pedro Cobalea
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
09:01
euder - Vasco
imagem cameraVolante Euder em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução/Instagram)
O jovem volante Euder, destaque da equipe sub-20 do Vasco da Gama, sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficará afastado dos gramados por um longo período. O jogador de 20 anos rompeu o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) durante a partida contra o América-MG, na última quarta-feira (30), em Belo Horizonte, após uma dividida forte com um adversário.

➡️ Companheiro de Rayan na base do Vasco, Phillipe Gabriel destaca desempenho do atacante

O tempo estimado de recuperação é de aproximadamente nove meses, o que deve tirar o atleta de boa parte da próxima temporada das competições de base e adiar seus planos de estreia pela equipe profissional.

➡️ Promessa da base, Lucas Ovídio assina primeiro contrato profissional com o Vasco

Mesmo ainda integrando o elenco sub-20, Euder já vinha chamando a atenção da comissão técnica principal. Ao longo do Brasileirão deste ano, ele chegou a ser relacionado para três partidas devido às ausências de outros volantes por lesões e suspensões, embora ainda não tenha feito sua estreia oficial com a camisa cruzmaltina. No Campeonato Carioca, também foi opção em duas oportunidades, mas não entrou em campo.

➡️ Vasco vai usar camisa especial da Kappa em homenagem aos 25 anos da linha Kombat 2000

Euder - Vasco
Euder comemora gol marcado pelo Sub-20 do Vasco (Foto: Reprodução/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Nascido em Recife (PE), Euder chegou ao Vasco em 2024, vindo do Novo Hamburgo (RS). Antes disso, teve passagens pelas categorias de base de Flamengo e Sport, e ganhou destaque no Vasco durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde se sobressaiu pela qualidade do passe e pela capacidade de organização do meio-campo. O contrato do volante com o Gigante da Colina vai até março de 2027.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

