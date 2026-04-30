Vasco

Lanterna do grupo, Vasco mira liderança em duelo decisivo contra o Olimpia

Mesmo com apenas um ponto no Grupo G, Cruz-Maltino pode assumir topo da chave

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/04/2026
05:00
Jogadores do Vasco comemoram gol marcado contra o Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Jogadores do Vasco comemoram gol marcado contra o Audax Italiano (Foto: Matheus Lima/Vasco)
O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), para um confronto decisivo contra o Olimpia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Ainda sem vencer na competição, a equipe carioca vê o duelo como fundamental para manter vivas as chances de classificação no Grupo G.

Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas, o Vasco ocupa a última colocação da chave e vive situação delicada. Do outro lado, o Olimpia lidera o grupo, aumentando o peso do confronto para o Cruz-Maltino.

RankClubePtsPJVITEDERGMGCSGÚltimas partidas

1

Olimpia

4

2

1

1

0

2

0

+2

✅🟰

2

Audax Italiano

4

3

1

1

1

3

4

-1

❌✅🟰

3

Barracas Central

3

3

0

3

0

1

1

0

🟰🟰🟰

4

Vasco

1

2

0

1

1

1

2

-1

🟰❌

O cenário da rodada acabou favorecendo o clube cruz-maltino. O empate por 1 a 1 entre Audax Italiano e Barracas Central abriu a possibilidade de o Vasco subir na tabela já nesta rodada. Uma vitória simples coloca o time na segunda posição, enquanto um triunfo por dois ou mais gols pode levar a equipe à liderança do grupo.

Por outro lado, um novo tropeço pode complicar ainda mais a situação. Em caso de derrota, o Vasco chegaria ao limite de 10 pontos possíveis ao fim da fase de grupos, número que historicamente não garante a classificação direta.Nas últimas três edições, apenas um clube conseguiu a classificação em primeiro lugar com essa pontuação: o Cienciano, na última temporada. Vale lembrar que apenas o líder de cada grupo se classifica automaticamente, enquanto o segundo colocado disputa uma repescagem contra times vindos da Libertadores.

Adson durante treino do Vasco nesta quarta-feira (29) (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Diante desse cenário, o confronto contra o Olimpia ganha contornos de decisão antecipada para o Vasco, que precisa transformar a oportunidade em resultado para seguir sonhando com a continuidade na competição continental.

