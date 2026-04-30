Lanterna do grupo, Vasco mira liderança em duelo decisivo contra o Olimpia
Mesmo com apenas um ponto no Grupo G, Cruz-Maltino pode assumir topo da chave
O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), para um confronto decisivo contra o Olimpia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Ainda sem vencer na competição, a equipe carioca vê o duelo como fundamental para manter vivas as chances de classificação no Grupo G.
Com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas, o Vasco ocupa a última colocação da chave e vive situação delicada. Do outro lado, o Olimpia lidera o grupo, aumentando o peso do confronto para o Cruz-Maltino.
|Rank
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|Últimas partidas
1
Olimpia
4
2
1
1
0
2
0
+2
✅🟰
2
Audax Italiano
4
3
1
1
1
3
4
-1
❌✅🟰
3
Barracas Central
3
3
0
3
0
1
1
0
🟰🟰🟰
4
Vasco
1
2
0
1
1
1
2
-1
🟰❌
🏆 Aposte na vitória do Vasco @1.90 contra o Olimpia
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
O cenário da rodada acabou favorecendo o clube cruz-maltino. O empate por 1 a 1 entre Audax Italiano e Barracas Central abriu a possibilidade de o Vasco subir na tabela já nesta rodada. Uma vitória simples coloca o time na segunda posição, enquanto um triunfo por dois ou mais gols pode levar a equipe à liderança do grupo.
Por outro lado, um novo tropeço pode complicar ainda mais a situação. Em caso de derrota, o Vasco chegaria ao limite de 10 pontos possíveis ao fim da fase de grupos, número que historicamente não garante a classificação direta.Nas últimas três edições, apenas um clube conseguiu a classificação em primeiro lugar com essa pontuação: o Cienciano, na última temporada. Vale lembrar que apenas o líder de cada grupo se classifica automaticamente, enquanto o segundo colocado disputa uma repescagem contra times vindos da Libertadores.
Diante desse cenário, o confronto contra o Olimpia ganha contornos de decisão antecipada para o Vasco, que precisa transformar a oportunidade em resultado para seguir sonhando com a continuidade na competição continental.
