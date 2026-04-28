Vasco x Olimpia – Palpites, análise e odds (30/04)
Veja os palpites e informações de Vasco x Olimpia pela Copa Sul-Americana
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O Vasco da Gama precisa vencer nesta quinta-feira, 30 de abril, para não comprometer definitivamente sua participação no Grupo G da Copa Sul-Americana 2026. Em São Jaunuário, no Rio de Janeiro, o Cruzmaltino recebe o Olimpia, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos, num confronto que o time carioca entra com um ponto em dois jogos, enquanto os paraguaios chegam confortáveis à frente da chave, com quatro pontos e a tranquilidade de quem pode se contentar com um empate.
A partida acontece num cenário particularmente adverso para o Vasco. Renato Gaúcho cumpre a segunda de suas três partidas de suspensão imposta pela Conmebol, após não ter viajado para a estreia em Buenos Aires e ter feito críticas públicas à entidade depois da derrota para o Audax Italiano, em 14 de abril. O auxiliar Marcelo Salles assume o comando à beira do gramado num momento em que perder praticamente encerra as esperanças vascaínas de classificação direta às oitavas de final.
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Análise da partida
O Vasco acumula dois tropços consecutivos na Sul-Americana: empate em 0 a 0 com o Barracas Central, em 7 de abril, em Buenos Aires, numa partida em que o clube priorizou o Brasileirão e viajou sem o técnico titular; e derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano, em São Januário, em 14 de abril, numa partida marcada pelas expulsões de Carlos Cuesta e JP ainda no primeiro tempo. Com um ponto, o time flerta com a eliminação precoce caso não vença nesta rodada.
No Campeonato Brasileiro, o Vasco ocupa a décima colocação com 16 pontos em 13 rodadas, com saldo de gols de menos um (18 marcados e 19 sofridos). A diferença de rendimento conforme o mando de campo é o dado mais relevante para esta análise: em sete jogos como mandante no Brasileirão 2026, o Cruzmaltino acumula quatro vitórias e aproveitamento próximo de 62%, com 11 gols marcados; fora de casa, ainda não venceu em seis jogos, com apenas 16,6% de aproveitamento.
O Olimpia lidera o Grupo G com quatro pontos e chega ao Rio com sequência de resultados consistentes. A equipe de Pablo Sánchez venceu o Audax Italiano por 2 a 0 em 8 de abril, com gols de Rubén Lezcano e Juanfer Alfaro, e empatou em 0 a 0 com o Barracas Central no Defensores del Chaco, em 15 de abril. No Campeonato Paraguaio, o clube lidera com 39 pontos em 17 rodadas, cinco à frente do Cerro Porteño, com campanha de 12 vitórias, três empates e duas derrotas.
O único sinal de instabilidade recente dos paraguaios foi a derrota por 3 a 2 para o Libertad, em 25 de abril, que interrompeu uma sequência em que o time havia vencido ou empatado 18 dos 20 jogos anteriores. Ainda assim, o Olimpia chega ao Rio com cinco dias de preparação, contra quatro do adversário.
Palpites para Vasco x Olimpia
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Confrontos diretos
Vasco e Olimpia já se encontraram em competição oficial apenas duas vezes, ambas na Copa Libertadores de 1990, na fase de grupos. O histórico é equilibrado: uma vitória para cada lado, sem empates entre eles. O Olimpia saiu campeão daquela edição da Libertadores, derrotando o Barcelona de Guayaquil na final e consolidando o maior título da história do futebol paraguaio até aquele momento.
Nos 36 anos transcorridos desde aquele confronto, os clubes não voltaram a se enfrentar em competição internacional. O jogo de quinta marca o terceiro encontro histórico entre eles, desta vez num contexto continental diferente: em 1990, o Olimpia disputava a Copa Libertadores; agora, está na segunda divisão continental.
Nesta edição da Copa Sul-Americana, esta é a primeira partida entre as equipes no ciclo do grupo. A Conmebol adotou em 2026 o confronto direto como primeiro critério de desempate, antes do saldo de gols. O resultado de quinta-feira terá peso direto na relação entre os dois times no returno, marcado para entre 19 e 21 de maio, em Assunção.
Notícias do Vasco e Olimpia
Vasco: desfalques e dúvidas
O problema mais sério está no banco de reservas. Renato Gaúcho foi suspenso pela Conmebol por três jogos e punido com multa de 5 mil dólares, julgado com base nas alíneas "d" e "f" do artigo 11 do Código Disciplinar da entidade: o técnico não viajou para a estreia em Buenos Aires e criticou publicamente a Conmebol depois do segundo jogo, dois comportamentos que a entidade considerou incompatíveis com as normas de conduta esportiva. Marcelo Salles assume novamente o comando à beira do gramado; Bruno Lazaroni assina a súmula por exigência burocrática da competição.
Em campo, Thiago Mendes é a principal dúvida. O volante e capitão saiu lesionado com problema no tornozelo após entrada de André no jogo contra o Corinthians, em 26 de abril. Cuiabano também é incerteza, com desconforto muscular. A eventual ausência dos dois deixaria o Vasco sem o articulador do meio-campo e com a lateral esquerda improvisada.
Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Roberto Renan e Lucas Piton; Cauan Barros e Tchê Tchê; Johan Rojas e Andrés Gómez; Adson e Claudio Spinelli. Técnico: Marcelo Salles.
Olimpia: desfalques e dúvidas
Não há desfalques confirmados no lado paraguaio. Pablo Sánchez tem o elenco completo disponível para o jogo, situação que contrasta com os problemas acumulados pelo adversário. A equipe viaja ao Rio com conforto de tabela e sem preocupações de baixas.
Provável escalação do Olimpia (4-3-3): Gastão Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bentaberry e Gamarra; Rodrigo Ortiz; Delmas, Richard Sánchez e Juanfer Alfaro; Iván Leguizamón e Alcaraz. Técnico: Pablo Sánchez.
Destaques individuais de Vasco x Olimpia
Os técnicos
Renato Gaúcho chegou ao Vasco no início de 2026, reforçando um projeto que elegeu o Campeonato Brasileiro como prioridade absoluta da temporada. O técnico gaúcho construiu sua reputação com o Grêmio, onde venceu três títulos brasileiros e a Copa Libertadores de 2017. No Vasco, o período na Sul-Americana tem sido turbulento: a decisão de não viajar para Buenos Aires, a derrota para o Audax e as declarações polêmicas formaram um encadeamento que resultou na suspensão que agora o priva do banco de reservas no jogo mais importante do time na competição.
Pablo "Vitamina" Sánchez, argentino de 53 anos nascido em Rosario, assumiu o Olimpia no final de 2025, quando a diretoria desligou Éver Almeida. Ídolo do Rosario Central como jogador, ele passou pela LDU do Equador em 2025, sendo desligado durante a fase de grupos da Libertadores por resultados insatisfatórios nas competições nacionais. No Olimpia, encontrou ambiente mais favorável e construiu a melhor campanha paraguaia do ano. Sua equipe se organiza em bloco compacto e aposta em transições rápidas pelos flancos para criar oportunidades.
Análise tática
O Olimpia deve adotar postura conservadora fora de casa, diferente da abordagem mais direta com que jogou no Paraguai. Com quatro pontos e liderança no Grupo G, Pablo Sánchez não precisa correr riscos em São Januário. O esperado é um bloco médio-baixo, com linhas de quatro bem ajustadas e saídas pontuais em contra-ataque, sobretudo pelos corredores laterais.
Nesse cenário, Leguizamón e Alcaraz têm a missão de aproveitar os espaços deixados pelos laterais vascaínos quando o time avança. Raúl Cáceres pelo lado direito do Olimpia também costuma se projetar com frequência, o que pode abrir linhas de transição pelo campo esquerdo do Vasco.
O Vasco precisará ser paciente e manter densidade atacante sem perder o equilíbrio defensivo. A estrutura com Johan Rojas, Andrés Gómez e Adson apoiando Spinelli pressiona a defesa paraguaia, mas expõe o time nas transições, ponto frágil agravado pelas dúvidas em Thiago Mendes.
Um dado tático relevante: os quatro últimos gols do Vasco em todas as competições foram marcados na etapa final. Se o placar permanecer zerado no intervalo, o Cruzmaltino tende a ganhar mais volume e intensidade na segunda metade, potencializando as chances de Spinelli no momento decisivo da partida.
Prognóstico de placar exato para Vasco x Olimpia
- O Vasco tem aproveitamento de 62% em casa no Brasileirão 2026, com quatro vitórias em sete jogos
- Os quatro últimos gols do Vasco em todas as competições foram marcados no segundo tempo
- O Olimpia não venceu nenhum dos seus dois jogos como visitante na Sul-Americana 2026
- A derrota por 3 a 2 para o Libertad, em 25 de abril, mostra que o time paraguaio pode ser batido quando pressionado fora de casa
Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Olimpia
Melhor palpite do jogo: Vasco vence – Odd 1,88 na Betsson
Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,70 na Betsson
Palpite alternativo 2: Claudio Spinelli marca a qualquer momento – Odd 5,50 na Superbet
Palpite alternativo 3: Vasco marca no segundo tempo – Odd 1,55 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Vasco 1 x 0 Olimpia – Odd 6,50 na Betsson
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