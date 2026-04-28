Vasco x Olimpia – Palpites, análise e odds (30/04)

O Vasco da Gama precisa vencer nesta quinta-feira, 30 de abril, para não comprometer definitivamente sua participação no Grupo G da Copa Sul-Americana 2026. Em São Jaunuário, no Rio de Janeiro, o Cruzmaltino recebe o Olimpia, do Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos, num confronto que o time carioca entra com um ponto em dois jogos, enquanto os paraguaios chegam confortáveis à frente da chave, com quatro pontos e a tranquilidade de quem pode se contentar com um empate.

A partida acontece num cenário particularmente adverso para o Vasco. Renato Gaúcho cumpre a segunda de suas três partidas de suspensão imposta pela Conmebol, após não ter viajado para a estreia em Buenos Aires e ter feito críticas públicas à entidade depois da derrota para o Audax Italiano, em 14 de abril. O auxiliar Marcelo Salles assume o comando à beira do gramado num momento em que perder praticamente encerra as esperanças vascaínas de classificação direta às oitavas de final.

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Análise da partida

O Vasco acumula dois tropços consecutivos na Sul-Americana: empate em 0 a 0 com o Barracas Central, em 7 de abril, em Buenos Aires, numa partida em que o clube priorizou o Brasileirão e viajou sem o técnico titular; e derrota por 2 a 1 para o Audax Italiano, em São Januário, em 14 de abril, numa partida marcada pelas expulsões de Carlos Cuesta e JP ainda no primeiro tempo. Com um ponto, o time flerta com a eliminação precoce caso não vença nesta rodada.

No Campeonato Brasileiro, o Vasco ocupa a décima colocação com 16 pontos em 13 rodadas, com saldo de gols de menos um (18 marcados e 19 sofridos). A diferença de rendimento conforme o mando de campo é o dado mais relevante para esta análise: em sete jogos como mandante no Brasileirão 2026, o Cruzmaltino acumula quatro vitórias e aproveitamento próximo de 62%, com 11 gols marcados; fora de casa, ainda não venceu em seis jogos, com apenas 16,6% de aproveitamento.

O Olimpia lidera o Grupo G com quatro pontos e chega ao Rio com sequência de resultados consistentes. A equipe de Pablo Sánchez venceu o Audax Italiano por 2 a 0 em 8 de abril, com gols de Rubén Lezcano e Juanfer Alfaro, e empatou em 0 a 0 com o Barracas Central no Defensores del Chaco, em 15 de abril. No Campeonato Paraguaio, o clube lidera com 39 pontos em 17 rodadas, cinco à frente do Cerro Porteño, com campanha de 12 vitórias, três empates e duas derrotas.

O único sinal de instabilidade recente dos paraguaios foi a derrota por 3 a 2 para o Libertad, em 25 de abril, que interrompeu uma sequência em que o time havia vencido ou empatado 18 dos 20 jogos anteriores. Ainda assim, o Olimpia chega ao Rio com cinco dias de preparação, contra quatro do adversário.

Palpites para Vasco x Olimpia

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Confrontos diretos

Vasco e Olimpia já se encontraram em competição oficial apenas duas vezes, ambas na Copa Libertadores de 1990, na fase de grupos. O histórico é equilibrado: uma vitória para cada lado, sem empates entre eles. O Olimpia saiu campeão daquela edição da Libertadores, derrotando o Barcelona de Guayaquil na final e consolidando o maior título da história do futebol paraguaio até aquele momento.

Nos 36 anos transcorridos desde aquele confronto, os clubes não voltaram a se enfrentar em competição internacional. O jogo de quinta marca o terceiro encontro histórico entre eles, desta vez num contexto continental diferente: em 1990, o Olimpia disputava a Copa Libertadores; agora, está na segunda divisão continental.

Nesta edição da Copa Sul-Americana, esta é a primeira partida entre as equipes no ciclo do grupo. A Conmebol adotou em 2026 o confronto direto como primeiro critério de desempate, antes do saldo de gols. O resultado de quinta-feira terá peso direto na relação entre os dois times no returno, marcado para entre 19 e 21 de maio, em Assunção.

Notícias do Vasco e Olimpia

Vasco: desfalques e dúvidas

O problema mais sério está no banco de reservas. Renato Gaúcho foi suspenso pela Conmebol por três jogos e punido com multa de 5 mil dólares, julgado com base nas alíneas "d" e "f" do artigo 11 do Código Disciplinar da entidade: o técnico não viajou para a estreia em Buenos Aires e criticou publicamente a Conmebol depois do segundo jogo, dois comportamentos que a entidade considerou incompatíveis com as normas de conduta esportiva. Marcelo Salles assume novamente o comando à beira do gramado; Bruno Lazaroni assina a súmula por exigência burocrática da competição.

Em campo, Thiago Mendes é a principal dúvida. O volante e capitão saiu lesionado com problema no tornozelo após entrada de André no jogo contra o Corinthians, em 26 de abril. Cuiabano também é incerteza, com desconforto muscular. A eventual ausência dos dois deixaria o Vasco sem o articulador do meio-campo e com a lateral esquerda improvisada.

Provável escalação do Vasco (4-2-3-1): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Roberto Renan e Lucas Piton; Cauan Barros e Tchê Tchê; Johan Rojas e Andrés Gómez; Adson e Claudio Spinelli. Técnico: Marcelo Salles.

Olimpia: desfalques e dúvidas

Não há desfalques confirmados no lado paraguaio. Pablo Sánchez tem o elenco completo disponível para o jogo, situação que contrasta com os problemas acumulados pelo adversário. A equipe viaja ao Rio com conforto de tabela e sem preocupações de baixas.

Provável escalação do Olimpia (4-3-3): Gastão Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bentaberry e Gamarra; Rodrigo Ortiz; Delmas, Richard Sánchez e Juanfer Alfaro; Iván Leguizamón e Alcaraz. Técnico: Pablo Sánchez.

Destaques individuais de Vasco x Olimpia

Jogador destaque · Vasco Claudio Spinelli Artilheiro Goleador do Vasco em 2026 Decisivo Gol na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, Copa do Brasil 2,53 Odd para marcar nesta partida (Betnacional) Principal Referência ofensiva do Vasco nas últimas rodadas Jogador destaque · Olimpia Rubén Lezcano 1 Gol na fase de grupos da Sul-Americana 2026 Dupla Parceiro de Alfaro nos dois gols vs Audax Italiano (8/4) Conhece Passou pelo futebol brasileiro no Fluminense Letal Principal arma ofensiva do Olimpia na Sul-Americana

Os técnicos

Renato Gaúcho chegou ao Vasco no início de 2026, reforçando um projeto que elegeu o Campeonato Brasileiro como prioridade absoluta da temporada. O técnico gaúcho construiu sua reputação com o Grêmio, onde venceu três títulos brasileiros e a Copa Libertadores de 2017. No Vasco, o período na Sul-Americana tem sido turbulento: a decisão de não viajar para Buenos Aires, a derrota para o Audax e as declarações polêmicas formaram um encadeamento que resultou na suspensão que agora o priva do banco de reservas no jogo mais importante do time na competição.

Pablo "Vitamina" Sánchez, argentino de 53 anos nascido em Rosario, assumiu o Olimpia no final de 2025, quando a diretoria desligou Éver Almeida. Ídolo do Rosario Central como jogador, ele passou pela LDU do Equador em 2025, sendo desligado durante a fase de grupos da Libertadores por resultados insatisfatórios nas competições nacionais. No Olimpia, encontrou ambiente mais favorável e construiu a melhor campanha paraguaia do ano. Sua equipe se organiza em bloco compacto e aposta em transições rápidas pelos flancos para criar oportunidades.

Análise tática

O Olimpia deve adotar postura conservadora fora de casa, diferente da abordagem mais direta com que jogou no Paraguai. Com quatro pontos e liderança no Grupo G, Pablo Sánchez não precisa correr riscos em São Januário. O esperado é um bloco médio-baixo, com linhas de quatro bem ajustadas e saídas pontuais em contra-ataque, sobretudo pelos corredores laterais.

Nesse cenário, Leguizamón e Alcaraz têm a missão de aproveitar os espaços deixados pelos laterais vascaínos quando o time avança. Raúl Cáceres pelo lado direito do Olimpia também costuma se projetar com frequência, o que pode abrir linhas de transição pelo campo esquerdo do Vasco.

O Vasco precisará ser paciente e manter densidade atacante sem perder o equilíbrio defensivo. A estrutura com Johan Rojas, Andrés Gómez e Adson apoiando Spinelli pressiona a defesa paraguaia, mas expõe o time nas transições, ponto frágil agravado pelas dúvidas em Thiago Mendes.

Um dado tático relevante: os quatro últimos gols do Vasco em todas as competições foram marcados na etapa final. Se o placar permanecer zerado no intervalo, o Cruzmaltino tende a ganhar mais volume e intensidade na segunda metade, potencializando as chances de Spinelli no momento decisivo da partida.

Prognóstico de placar exato para Vasco x Olimpia

🎯 Palpite do Lance! Vasco 1 x 0 Olimpia O Vasco vence em casa com um gol no segundo tempo. O Olimpia chegará bem organizado, mas a pressão de São Januário e o aproveitamento sólido do Cruzmaltino como mandante inclinam o placar para o lado local. O Vasco tem aproveitamento de 62% em casa no Brasileirão 2026, com quatro vitórias em sete jogos

em casa no Brasileirão 2026, com vitórias em sete jogos Os quatro últimos gols do Vasco em todas as competições foram marcados no segundo tempo

últimos gols do Vasco em todas as competições foram marcados no segundo tempo O Olimpia não venceu nenhum dos seus dois jogos como visitante na Sul-Americana 2026

A derrota por 3 a 2 para o Libertad, em 25 de abril, mostra que o time paraguaio pode ser batido quando pressionado fora de casa

Resumo dos palpites do Lance para Vasco x Olimpia