O Vasco recebe nesta terça-feira (30) o Olimpia, do Paraguai, 19h (de Brasília), pela 3ª rodada do Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

continua após a publicidade

Ficha do jogo VAS OLI 3ª RODADA Copa Sul-Americana Data e Hora quinta-feira, 30 de abril de 2026 Local São Januário Árbitro Jesus Valenzuela (VEN) Assistentes Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN) Var Carlos Orbe (EQU) Onde assistir

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Como chegam Vasco e Olimpia para o confronto?

O Vasco chega pressionado e com desempenho irregular. Nos últimos cinco jogos, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas — a mais recente para o Corinthians, no domingo (26). Pela Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino ainda não venceu: tem apenas um ponto, conquistado no empate contra o Barracas Central na estreia, e ocupa a lanterna do Grupo G.

Para o confronto, o Vasco terá desfalques importantes. JP e Cuesta estão suspensos após expulsões diante do Audax Italiano. Além disso, o técnico Renato Gaúcho cumpre punição de três jogos aplicada pela Conmebol. A tendência é que a comissão técnica volte a poupar alguns titulares, já que a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Franco Troyansky, do Audax Italiano, disputa a bola com Lucas Piton, do Vasco (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Do outro lado, o Olimpia vive fase mais consistente. Líder do Grupo G da Sul-Americana, a equipe paraguaia atravessa bom momento, apesar da derrota recente para o Libertad no último sábado (25). No cenário doméstico, o clube também lidera o Campeonato Paraguaio.

O confronto também marca o reencontro do Vasco com dois ex-jogadores: Sebastián Ferreira e Raúl Cáceres, que retornam a São Januário defendendo a equipe paraguaia.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OLIMPIA

SUL-AMERICANA - 3ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Tchê Tchê e Rojas; Nuno Moreira, Adson (Marino) e Spinelli (Brenner) (Técnico: Bruno Lazaroni)

Provável escalação do Olimpia

Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Mateo Gamarra, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro; Lezcano, Richard Sánchez, Richard Ortiz e Romeo Benítez; Adrian Alcaraz (Técnico: Pablo Sánchez)