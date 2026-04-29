Vasco x Olimpia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Cruz-Maltino recebe o time paraguaio na quinta-feira (30), às 19h (de Brasília)
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O Vasco recebe nesta terça-feira (30) o Olimpia, do Paraguai, 19h (de Brasília), pela 3ª rodada do Sul-Americana. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.
Ficha do jogo
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Como chegam Vasco e Olimpia para o confronto?
O Vasco chega pressionado e com desempenho irregular. Nos últimos cinco jogos, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas — a mais recente para o Corinthians, no domingo (26). Pela Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino ainda não venceu: tem apenas um ponto, conquistado no empate contra o Barracas Central na estreia, e ocupa a lanterna do Grupo G.
Para o confronto, o Vasco terá desfalques importantes. JP e Cuesta estão suspensos após expulsões diante do Audax Italiano. Além disso, o técnico Renato Gaúcho cumpre punição de três jogos aplicada pela Conmebol. A tendência é que a comissão técnica volte a poupar alguns titulares, já que a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro.
Do outro lado, o Olimpia vive fase mais consistente. Líder do Grupo G da Sul-Americana, a equipe paraguaia atravessa bom momento, apesar da derrota recente para o Libertad no último sábado (25). No cenário doméstico, o clube também lidera o Campeonato Paraguaio.
O confronto também marca o reencontro do Vasco com dois ex-jogadores: Sebastián Ferreira e Raúl Cáceres, que retornam a São Januário defendendo a equipe paraguaia.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X OLIMPIA
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Alberto Ponte (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (EQU)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Avellar); Hugo Moura, Tchê Tchê e Rojas; Nuno Moreira, Adson (Marino) e Spinelli (Brenner) (Técnico: Bruno Lazaroni)
Provável escalação do Olimpia
Gastón Oliveira; Raúl Cáceres, Mateo Gamarra, Gustavo Vargas e Alan Rodriguez; Juan Fernando Alfaro; Lezcano, Richard Sánchez, Richard Ortiz e Romeo Benítez; Adrian Alcaraz (Técnico: Pablo Sánchez)
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