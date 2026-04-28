Por onde anda Valdir Papel, ex-atacante do Vasco?

Waldirgly Bezerra Lima, o popular Valdir Papel, é um daqueles nomes que se tornaram folclóricos no imaginário do torcedor brasileiro. O atacante cearense, dotado de uma velocidade característica e um faro de gol apurado, viveu o auge da sua exposição midiática em meados dos anos 2000. No entanto, sua trajetória vai muito além de um único lance ou clube, sendo marcada por uma jornada incansável por gramados de quase todos os cantos do país, consolidando-o como um verdadeiro ícone regional e nacional. O Lance! conta por onde anda Valdir Papel.

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Sua passagem pelo Vasco da Gama, em 2006, é impossível de ser mencionada sem recordar a polêmica final da Copa do Brasil contra o Flamengo. A expulsão precoce na partida decisiva e o subsequente empurrão que sofreu do técnico Renato Gaúcho no vestiário tornaram-se imagens icônicas e exaustivamente repetidas na história do futebol nacional. Apesar do momento tenso e do peso emocional daquele episódio, Valdir Papel utilizou a experiência como combustível para seguir sua carreira, provando ser um atleta resiliente diante das adversidades do esporte.

Rotulado como um dos maiores "andarilhos" do futebol moderno, o atacante ostenta um currículo impressionante com passagens por mais de 30 clubes diferentes ao longo de quase duas décadas. Essa característica de nômade dos gramados permitiu que ele conhecesse a realidade de diversas divisões e estados brasileiros, do Acre ao Rio Grande do Sul, além de uma experiência internacional no México. Ele era o tipo de reforço que garantia experiência e uma entrega física que desafiava a idade, tornando-se peça-chave em muitos elencos competitivos do interior do Brasil.

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Suas raízes, contudo, sempre estiveram profundamente fincadas no futebol nordestino, onde iniciou sua caminhada. Revelado pelo Calouros do Ar e com passagens por gigantes como Sport e Ceará, Valdir sempre foi um protagonista regional antes mesmo de ganhar a projeção do eixo Rio-São Paulo. No Nordeste, ele construiu a base de sua confiança, utilizando sua agilidade para superar defesas robustas e se consolidar como um artilheiro respeitado em diversos campeonatos estaduais, onde sua presença era sinônimo de perigo para os goleiros.

A longevidade foi uma de suas maiores virtudes, permitindo que ele atuasse profissionalmente em alto nível até os 38 anos de idade. Ao encerrar sua trajetória no União Rondonópolis, em 2017, Valdir já demonstrava que sua relação com o esporte não terminaria com o apito final de sua última partida como jogador. Ele iniciou imediatamente um processo de transição mental e técnica, dedicando-se aos estudos para assumir novas responsabilidades fora das quatro linhas, mas mantendo a mesma paixão que o levou a percorrer o país com uma bola nos pés.

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Por onde anda Valdir Papel?

Atualmente com 46 anos, Valdir Papel (@papelvaldir) reside na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Longe dos gramados como jogador desde 2017, ele mergulhou de cabeça na carreira de treinador e gestor técnico. Após um período de estudos, ele começou a colocar seu conhecimento em prática no cenário cearense, atuando como auxiliar técnico no Pacajus a partir de 2020. Em 2023, ele deu um passo importante ao assumir o comando do Maracanã durante o Campeonato Cearense, demonstrando que sua visão de jogo evoluiu do ataque para a prancheta.

A nova fase da vida de Valdir é marcada pela tranquilidade de quem cumpriu sua missão como atleta e agora busca formar novos talentos em sua terra natal. Ele é frequentemente convidado para entrevistas onde relembra, com bom humor e maturidade, as histórias de sua carreira de andarilho e o episódio no Vasco. Para ele, o futebol continua sendo sua principal ocupação, mas agora o foco é transmitir a experiência de quem viveu todas as nuances do esporte para a nova geração de jogadores cearenses.

Clubes da carreira

Com uma das listas de clubes mais extensas do futebol brasileiro, Valdir Papel deixou sua marca em diversas equipes. Confira a trajetória do atacante: