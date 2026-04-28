Apesar de jogo-chave na Sul-Americana, Vasco deve seguir poupando titulares
Equipes se enfrentam neste domingo (3), no Maracanã
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O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira (30) pela Copa Sul-Americana em um confronto crucial diante do Olimpia, às 19h (de Brasília), em São Januário. Apesar da importância do duelo, a tendência é que o time carioca entre em campo novamente com uma formação alternativa.
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A decisão passa diretamente pela estratégia do técnico Renato Gaúcho, que já deixou claro que a prioridade do clube neste momento é o Campeonato Brasileiro. Com um elenco considerado curto, a comissão técnica entende que é necessário preservar jogadores para evitar desgaste físico, especialmente diante da maratona de jogos.
Além do compromisso continental, o Vasco tem pela frente um clássico de grande peso contra o Flamengo no domingo (3), que ganha ainda mais relevância no planejamento da equipe.
Vasco vive situação delicada no grupo
Dentro de campo, a situação do Cruz-Maltino na Sul-Americana é preocupante. A equipe somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e ocupa a última colocação do Grupo G. O duelo contra o Olimpia, líder da chave, é visto como decisivo para manter vivas as chances de classificação.
Em caso de derrota, a situação do Vasco fica ainda mais complicada na Sul-Americana. Sem somar pontos nesta rodada, a equipe poderá alcançar no máximo 10 pontos se vencer os três jogos restantes — uma marca que dificilmente vai permitir a classificação do Cruz-Maltino no grupo. Nas últimas três edições, apenas um clube conseguiu a classificação em primeiro lugar com essa pontuação: o Cienciano, na última temporada. Vale lembrar que apenas o líder de cada grupo se classifica automaticamente, enquanto o segundo colocado disputa uma repescagem contra times vindos da Libertadores.
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Ausência de Renato Gáucho no banco de reservas
Uma ausência já confirmada para a partida contra o Olimpia é a do treinador Renato Gaúcho. Ele foi suspenso por três jogos pela Conmebol após não viajar para a estreia contra o Barracas Central, na Argentina, quando permaneceu no Rio de Janeiro para comandar treinamentos com o grupo principal e foi substituído pelo auxiliar Marcelo Salles no empate sem gols.
A punição também considerou declarações irônicas do treinador após a derrota para o Audax Italiano, em São Januário, em meio a polêmicas de arbitragem.
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