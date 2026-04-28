Fora de Campo

Neymar conhece xará argentino de oito anos em Buenos Aires

Camisa 10 do Santos foi relacionado para o duelo contra San Lorenzo

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 28/04/2026
10:22
Confronto está marcado para esta terça-feira (28), às 19h (Foto: Reprodução)
Confronto está marcado para esta terça-feira (28), às 19h (Foto: Reprodução)
Santos buscará sua primeira vitória na Sul-Americana na noite desta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, quando vai enfrentar o San Lorenzo. No entanto, o momento especial foi o encontro de Neymar com seu xará Neymar Sebástian, torcedor mirim de apenas oito anos.

Momento do encontro de Neymar com xará

O atacante do Santos conheceu o garoto no hotel da delegação do Santos em Buenos Aires. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (27), um dia antes da partida contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana.

O garoto argentino tirou fotos com o jogador brasileiro, e também recebeu autógrafo, além de ganhar uma camisa do Santos personalizada com o nome do craque. O camisa 10 viajou com a delegação santista após o empate por 2 a 2 com o Bahia no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A presença de Neymar representa um reforço importante para o Santos em um período complicado na competição continental.

Próximo compromisso do Santos

O confronto na capital argentina possui caráter decisivo para as pretensões do Peixão na Copa Sul-Americana. Após duas rodadas disputadas, a equipe brasileira acumulou apenas um ponto. O San Lorenzo lidera o Grupo D com quatro pontos conquistados.

O regulamento estabelece que somente o primeiro colocado de cada grupo garante classificação direta às oitavas de final. O segundo colocado necessita disputar uma fase de playoff contra equipes provenientes da Copa Libertadores.

Torcedor mirim recebeu um presente de Neymar, além de uma foto com o craque do Santos (Foto: Reprodução/Instagram/SportsCenter)
Torcedor mirim recebeu um presente de Neymar, além de uma foto com o craque do Santos (Foto: Reprodução/Instagram/SportsCenter)

