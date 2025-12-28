AO VIVO: Acompanhe o vaivém do mercado da bola neste domingo (28)

O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado da bola neste domingo (28), com atualizações e bastidores das tratativas antes do início da próxima temporada do futebol brasileiro.

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, em geral, esses períodos costumam ocorrer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Na Europa, a maioria dos campeonatos adota um período de transferências que vai do início de janeiro ao começo de fevereiro. Diante dessas variações, as equipes precisam agir com atenção, já que acordos internacionais podem ser inviabilizados caso o prazo de uma das partes já esteja encerrado.

Atualizações do mercado da bola AO VIVO

11h40 - Valores, pressão e possíveis substitutos: como está a negociação entre Flamengo e Filipe Luís

A novela pela renovação de contrato de Filipe Luís no Flamengo está chegando perto do fim, mas ainda com um desfecho indefinido. O atual vínculo entre as partes se encerra no próximo dia 31 de dezembro. Sem acordo entre o treinador e o clube carioca, os torcedores rubro-negros vivem um momento de tensão. Mas o que está em jogo? O Lance! explica para você.

09h25 - Lateral-esquerdo do Internacional tem futuro incerto para 2026

A últimas horas têm sido intensas para o lateral-esquerdo do Internacional Ramon, que tem futuro incerto para 2026. O vai-e-vem nas negociações em torno do nome do atleta deram como certa sua ida para o Vitória, onde atuou por empréstimo no segundo semestre, e uma sondagem do Botafogo. Ao mesmo tempo, existe a tendência de que o jogador permaneça no Beira-Rio. Veja o que o Lance! apurou.

07h00 - Vasco renova empréstimo de jogador da equipe sub-20

O Vasco da Gama acertou a renovação do empréstimo do jovem João Vitor, conhecido como Mutano, atleta da equipe sub-20. O novo vínculo vai até junho de 2026, ampliando o contrato anterior, que se encerraria ao fim da temporada de 2025. Esta é a terceira vez que o clube estende o acordo com o jogador. Confira.

04h15 - Santos começa última semana do ano com expectativa por renovação de Neymar

O Santos inicia a última semana de 2025 mergulhado em negociações decisivas para o planejamento da próxima temporada — e a principal delas envolve o futuro de Neymar. O clube corre contra o tempo para formalizar a renovação de contrato com o camisa 11, enquanto acompanha de perto sua recuperação física após uma nova cirurgia no joelho esquerdo. A expectativa na Vila Belmiro é que o novo contrato seja assinado até o início de janeiro. Saiba mais aqui.

03h00 - Fluminense tenta a contratação de Cebolinha, do Flamengo

Em momento conturbado no Flamengo, Cebolinha se tornou um ativo valioso no mercado. Um dos interessados, é o Fluminense, que observa o jogador com bons olhos há mais de um ano. O Tricolor fez sondagens ao estafe do atacante para entender se há chance de uma saída da Gávea, mas esbarrou na situação atual do Rubro-Negro, que tem impasse com Filipe Luís. Saiba mais aqui.