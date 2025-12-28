Flamengo oferece valor recorde por Kaio Jorge, e Cruzeiro define preço de venda

O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro. O Rubro-Negro sinalizou à Raposa que irá apresentar uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 196 milhões na cotação atual).

A informação foi publicada inicialmente pela "ESPN". O clube mineiro e o atacante já foram informados do interesse e aguardam a formalização da oferta. O valor sinalizado pelo Mais Querido seria não só o maior negócio entre clubes brasileiros, mas a contratação mais cara do Brasil.

Nos bastidores, o Flamengo também indicou uma alternativa de negociação: o pagamento de 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) com a inclusão de Everton Cebolinha. A diretoria celeste, por sua vez, fez contraproposta de 50 milhões de euros (R$ 326 milhões), como confirmou o próprio presidente do clube, Pedro Lourenço.

— O Flamengo fez uma proposta, e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Kaio nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço — disse Pedrinho em entrevista à Itatiaia.

Antes do movimento rubro-negro, o West Ham United tentou avançar pela contratação do atacante, propondo um empréstimo com obrigação de compra, mas não houve acordo entre as partes. A multa rescisória no contrato de Kaio Jorge é de 100 milhões de euros (R$ 652,7 milhões).

A busca por um centroavante para disputar posição com Pedro está entre as prioridades do Flamengo para a próxima temporada. Paralelamente, o clube trabalha para definir a permanência de Filipe Luís no comando técnico.

Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge tem 23 anos e defende o Cruzeiro desde 2024, após passagem pela Juventus. No futebol italiano, também atuou pelo Frosinone.

Alvo do Flamengo, atacante Kaio Jorge foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

