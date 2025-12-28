Flamengo oferece valor recorde por Kaio Jorge, e Cruzeiro define preço de venda
Rubro-Negro sinaliza com proposta na casa dos 30 milhões de euros pelo atacante
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro. O Rubro-Negro sinalizou à Raposa que irá apresentar uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 196 milhões na cotação atual).
Relacionadas
- Flamengo
Empresário de Filipe Luís, técnico do Flamengo, ganha prêmio de melhor agente do mundo
Flamengo28/12/2025
- Futebol Nacional
Impasse com Flamengo pode manter zagueiro no Internacional
Futebol Nacional28/12/2025
- Cruzeiro
Pedrinho visita casa de torcedor do Cruzeiro no interior de Minas Gerais; veja
Cruzeiro28/12/2025
➡️ Valores, pressão e possíveis substitutos: como está a negociação entre Flamengo e Filipe Luís
A informação foi publicada inicialmente pela "ESPN". O clube mineiro e o atacante já foram informados do interesse e aguardam a formalização da oferta. O valor sinalizado pelo Mais Querido seria não só o maior negócio entre clubes brasileiros, mas a contratação mais cara do Brasil.
Nos bastidores, o Flamengo também indicou uma alternativa de negociação: o pagamento de 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões) com a inclusão de Everton Cebolinha. A diretoria celeste, por sua vez, fez contraproposta de 50 milhões de euros (R$ 326 milhões), como confirmou o próprio presidente do clube, Pedro Lourenço.
— O Flamengo fez uma proposta, e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí. Para vender o Kaio nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço — disse Pedrinho em entrevista à Itatiaia.
Antes do movimento rubro-negro, o West Ham United tentou avançar pela contratação do atacante, propondo um empréstimo com obrigação de compra, mas não houve acordo entre as partes. A multa rescisória no contrato de Kaio Jorge é de 100 milhões de euros (R$ 652,7 milhões).
➡️ Pode ajudar o Cruzeiro? Spindel já rasgou elogios a Gerson e seu pai
A busca por um centroavante para disputar posição com Pedro está entre as prioridades do Flamengo para a próxima temporada. Paralelamente, o clube trabalha para definir a permanência de Filipe Luís no comando técnico.
Artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge tem 23 anos e defende o Cruzeiro desde 2024, após passagem pela Juventus. No futebol italiano, também atuou pelo Frosinone.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias