O jornalista Fábio Sormani comparou Vitor Roque, atacante do Palmeiras, com Rony, do Santos. O jogador do Peixe teve passagem de altos e baixos pelo Verdão e até hoje gera debates na torcida do Alviverde.

Ao vivo em live da "Placar", Fábio Sormani comparou a qualidade técnica de Vitor Roque, do Palmeiras, e Rony, hoje no Santos.

- Ele não é melhor que o Rony. É enrolado com a bola igual. Meu Deus do céu. O Rony, no auge, só se o Vitor Roque jogar muita bola para amarrar a chuteira dele no Palmeiras. Ele pisa na bola. Hoje, o Rony no auge é mais jogador que ele. Artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores - declarou Sormani.

Veja comparação entre atacantes de Palmeiras e Santos

Verdão entra em campo nesta quinta-feira

O Palmeiras encerrou na manhã desta quarta-feira (11), na Academia de Futebol, a preparação para enfrentar o Internacional, nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma atividade de vídeo comandada pela comissão do técnico Abel Ferreira, o elenco trabalhou enfrentamentos e jogos de sete contra sete em dimensões reduzidas.

Com praticamente todo o elenco à disposição, o técnico Abel Ferreira pode repetir sua "escalação ideal", ja que mira a liderança do Nacional nesta rodada e já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista.

