Fortaleza tenta ficar com zagueiro emprestado por clube da Série B

O Fortaleza está buscando a permanência do zagueiro Lucas Gazal, que foi emprestado pelo Atlético-GO somente até o fim de 2025. Os times se enfrentarão na próxima Série B, a qual terá início em março.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Gazal foi anunciado pelo Tricolor no fim de agosto, tendo uma opção de compra em seu contrato. Foram sete jogos e uma assistência no time, incluindo partidas decisivas na reta final. Apesar da sequência positiva no fim do Campeonato Brasileiro, o Leão foi rebaixado.

Marcelo Paz vinha participando das tratativas pela permanência. Como o CEO deixou o Leão rumo ao Corinthians, o Fortaleza terá que se apressar para definir o destino do zagueiro. A informação inicial é do jornal "O Povo" e foi confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza busca novo CEO após saída de Marcelo Paz; entenda

Lucas Gazal, zagueiro do Fortaleza (Foto: Caio Rocha/O Fotografico/Gazeta Press)

As outras opções na zaga da equipe são Brítez, Marcelo Benevenuto, Cristovam e Kuscevic. Este último tende a deixar o clube em 2026.

Novo CEO do Fortaleza

Marcelo Paz deixou o cargo de CEO da SAF tricolor e acertou com o Corinthians. O restante da estrutura no clube continua da mesma forma. Assim, nomes como o diretor de futebol Sérgio Papellin e o coordenador Marcelo Boeck farão parte da busca pelo substituto.

➡️ Retrospectiva 2025: reação tardia não salva o Fortaleza da queda

Fabiano Barreira, presidente do Conselho de Administração, afirmou em nota no sábado (27) que tal definição acontecerá "o mais breve possível".

continua após a publicidade

— À nossa torcida, deixamos uma mensagem de tranquilidade. Estamos trabalhando para, o mais breve possível, definirmos os próximos passos e garantirmos a continuidade do projeto. O compromisso com o Fortaleza, com sua grandeza e com sua torcida permanece inalterado. O momento exige união, maturidade e confiança. O Fortaleza sempre foi maior do que qualquer desafio - e continuará sendo - escreveu.